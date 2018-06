‘Messi ging gebukt onder de druk na de drie doelpunten van Ronaldo’

Fabio Capello volgt het WK als analist voor Mediaset en volgt met name de strijd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi met bovengemiddelde interesse. Waar Ronaldo tegen Spanje (3-3) drie keer scoorde, gaf Messi niet thuis tegen IJsland (1-1) en miste hij bovendien een penalty. Volgens de ex-trainer van onder meer Juventus en Real Madrid had Messi zaterdag last van de drie doelpunten die Ronaldo een dag eerder maakte.

“Messi ging gebukt onder de druk na de drie doelpunten van Ronaldo. Ronaldo wilde iets extra’s laten zien omdat hij tot voor kort niet vaak had gescoord op een WK”, aldus Capello, die niet onder de indruk was van wat Argentinië liet zien tegen IJsland. “Het middenveld van de Argentijnen speelde ontzettend traag. Alles ging door het midden, om de bal zo snel mogelijk bij Messi te krijgen. Ik denk dat Messi een betere speler is dan Ronaldo, maar de Argentijnse ploeg helpt hem niet.”

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli kreeg na afloop kritiek omdat hij met Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala op de bank begon. Laatstgenoemde kwam helemaal niet in actie. “Dybala is nog lang niet op het niveau van Messi en Ronaldo. Hij moet werken aan zijn manier van bewegen op het veld”, ging Capello verder. “Hij wacht altijd op de bal, maar dat komt doordat hij in een sterk team speelt die hem laat doen wat hij wilt. Dybala had Argentinië iets kunnen brengen, ik had hem in ieder geval gebruikt tegen IJsland.”

Tot slot ging Capello nog in op de waarschuwing van Ronaldo dat hij Real Madrid wel eens zou kunnen verlaten als hij geen beter salaris krijgt. Capello denkt niet dat het per se gaat om geld. “Dit heeft te maken met trots en een gevoel. Hij wil op dezelfde manier behandeld worden als Messi.”