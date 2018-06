Rose: ‘Toen we dat zagen, wisten we dat er niet valt te kloten met de manager’

Engeland begint maandag aan het WK met een wedstrijd tegen Tunesië. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate gaat in Rusland proberen ver te komen en dat trachten the Three Lions te doen zonder de aanwezigheid van Wayne Rooney. De aanvaller van Everton heeft bedankt voor de nationale ploeg, nadat hij eerder werd gepasseerd door Southgate.

Rooney werd in oktober 2016 bij een duel met Slowakije (0-0) niet opgesteld, tot verbazing van velen. Danny Rose is van mening dat het besluit van Southgate een duidelijk signaal was. “Dat had ik niet van de manager verwacht. Toen we dat zagen, wisten we dat er niet valt te kloten met de manager”, aldus de verdediger, geciteerd door onder meer Sky Sports.

“Hij had een van de beste Engelse spelers aller tijden gepasseerd, ook nog eens de topscorer aller tijden. Het was een grote schok voor ons allen, ook dat Wayne aankondigde dat hij ging stoppen.” Rose kwalificeert Southgate als een aardige man, maar zegt dat de trainer absoluut niet bang is voor de bekende namen. “Bij zijn eerste trainingskamp nam hij bepaalde mensen niet mee.”

“Je weet dat hij die aardige kant heeft, maar je wilt hem niet meemaken als hij zijn andere kant laat zien. Je moet je schikken naar zijn wil en je moet geloven in zijn methode, anders kiest hij je niet. Als je hier bent, moet je met alles echt meedoen. En dat doet iedereen.” Naast Tunesië neemt Engeland het in de groepsfase ook nog op tegen Panama (24 juni) en België (28 juni).