Vader adviseert Milinkovic-Savic de ‘Zidane-route’: ‘Het is de ideale club’

Sergej Milinkovic-Savic wordt al maanden gelinkt aan Europese topclubs als Real Madrid, Juventus en Manchester United. Biedingen van meer dan honderd miljoen euro zouden naar verluidt gedaan zijn op de 23-jarige middenvelder van Lazio. Als het aan de vader van de in Spanje geboren Servisch international ligt, blijft zijn zoon minimaal nog twee jaar in de Serie A voetballen. Hij denkt dat een transfer naar Juventus op dit moment voor zijn zoon de beste optie is.

“Ik heb hem vaak gezegd dat Juventus perfect voor hem zou zijn. Het is de ideale club”, aldus Nikola Milinkovic-Savic tegen Tuttosport. “Het is een prestigieuze club met een rijke geschiedenis die al jarenlang domineert. Hij zal daar de kans krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen richting volledige volwassenheid. Met spelers als Paulo Dybala, Douglas Costa en anderen kan hij daar de Scudetto, Coppa Italia winnen en waarom geen succes hebben in de Champions League? Juve doet het altijd goed in dat toernooi en als zij in staat zijn om de prestigieuze trofee te winnen, mag Sergej misschien wel dromen van de Ballon d’Or.”

SMS heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een groot fan is van Real Madrid, omdat zijn vader in het verleden profvoetballer was in Spanje. “Dat is waar, maar hij kan ook naar Spanje als hij 25 jaar oud is, als hij in Italië is uitgegroeid tot een volwassen voetballer. Zo heeft Zinédine Zidane het ook gedaan”, aldus vader Nikola. “Turijn is daarnaast ook een geweldige stad, een stuk rustiger dan Rome. Er is een groot verschil in levensstijl.”

Als Milinkovic-Savic de juiste keuzes maakt, dan ziet zijn vader hem ver komen in de voetballerij. “Ik zie Sergej als een mix van Zidane en Zlatan Ibrahimovic. Hij is iemand die beschikt over een buitengewone techniek en fysieke kracht. Hij domineert en ik zie bij hem geen zwakke punten”, aldus de vader van de middenvelder, wiens contract in Rome doorloopt tot medio 2022.

“Hij kan alles doen met zijn voeten wat hij maar wilt. In de lucht profiteert hij van zijn lengte van 1.91 meter en daarnaast is hij ook nog eens twee keer zo snel als alle andere spelers. Als hij de bal krijgt, ziet hij altijd twee of drie opties. In een fractie van een seconde kiest hij voor de beste optie. Hij is een echte nummer tien die achter de spitsen hoort te spelen. Hij is het prototype van de moderne middenvelder”, besluit vader Nikola zijn lofzang over zijn zoon.