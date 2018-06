Ibrahimovic constateert ‘pure jaloezie’: ‘De rest heeft geen recht van spreken’

Frankrijk wist zaterdagmiddag ternauwernood te winnen van Australië door een treffer van Paul Pogba (2-1). De middenvelder van Manchester United wordt in zijn eigen land regelmatig kritisch onder de loep genomen, maar daar begrijpt Zlatan Ibrahimovic niets van. De voormalig ploeggenoot van Pogba zegt dat Frankrijk blij moet zijn met de 25-jarige spelmaker.

“Ik ken hem erg goed. Ik zie veel kritiek voorbijkomen. Als je zoveel geld verdient zoals hij en zoveel heeft gekost zoals hij, dan gaan mensen je bekritiseren. Vanwege jaloezie en vanwege het feit dat mensen gewoon meningen willen hebben”, zegt de spits van Los Angeles Galaxy bij beIN Sports. De Zweed stelt dat Pogba met afstand de beste middenvelder van Frankrijk is.

“Als ik kijk naar de middenvelders in die ploeg: hij heeft meer gewonnen dan al die spelers bij elkaar. Wellicht dat Blaise Matuidi zijn mond open kan trekken en recht van spreken heeft, maar de rest heeft geen recht van spreken”, aldus Ibrahimovic, die wijst op het feit dat Pogba al in meerdere finales heeft gestaan. “Hij is nog jong en verbetert steeds”, vervolgt de veteraan.

“Dus als je wil praten, praat je over de anderen die niet hebben gewonnen. Hij wint. Hij doet zijn werk en wordt beter. Logisch dat er hoge verwachtingen zijn, want we weten hoe goed hij is. Ik heb met hem gewerkt en het is een echte professional. Als ik dan al die kritiek zie van iedereen: pure jaloezie. Want hij verdient meer dan dat zij doen”, lacht Ibrahimovic.