‘Barcelona geeft niet op en zet geheim wapen in om Ajax te overtuigen’

Barcelona ziet in Frenkie de Jong een belangrijke speler voor in de toekomst en de Catalanen willen werk maken van de komst van de verdediger annex middenvelder van Ajax. De jongeling wordt al weken gelinkt aan een transfer naar Catalonië en volgens Mundo Deportivo schakelt Barcelona de hulp in van Rob Jansen om een overgang te realiseren.

De Spaanse krant claimt dat de zaakwaarnemer, die overigens niet de belangen behartigt van De Jong, er namens Barcelona voor moet zorgen dat Ajax meer medewerking gaat verlenen. Jansen onderhoudt goede banden met de Amsterdamse club en daar wil de Catalaanse topclub van profiteren met het inzetten van de belangenbehartiger als ‘geheim wapen’.

Tot op heden wil Ajax niet meewerken aan een overgang, maar Barça is standvastig. Jansen kent beide clubs erg goed; de zaakwaarnemer heeft onder anderen Ibrahim Afellay, Henrik Larsson, Phillip Cocu en Marc Overmars naar het Camp Nou begeleidt en was de zaakwaarnemer van Edwin van der Sar, thans algemeen directeur van de Amsterdammers.

Vorig weekend werd De Jong gespot in Barcelona. Het talent vierde zijn vakantie in de hoofdstad van Catalonië, waardoor de geruchtenstroom in het Zuid-Europese land weer toe begon te nemen. De verbintenis van De Jong bij Ajax loopt door tot de zomer van 2022. Hij heeft naar verluidt intern bij Ajax al een vertrekwens uitgesproken.