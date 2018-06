‘Duitsland treedt met verrassende basiself aan tegen Mexico’

Duitsland begint zondag aan het WK tegen Mexico en volgens diverse Duitse media kiest Joachim Löw voor een verrassende basisopstelling. Onder meer BILD meldt dat Mesut Özil en Ilkay Gündogan bij het startsignaal niet op het veld staan. De twee middenvelders van respectievelijk Arsenal en Manchester City kwamen onlangs nog in opspraak door op de foto te gaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

In gesprek met ZDF zei Löw al dat hij een basisplaats gunde aan Julian Draxler. "Dit kan ik er al over zeggen: Julian start." De keuzeheer gaf aan dat Özil, die even kampte met een knieblessure, ook wel een goede indruk achterliet, maar dat hij nog wel twijfelde: "Hij is inzetbaar en maakt een goede indruk. Er zijn twee of drie wijzes waarop het team eruit kan komen te zien."

Löw zou op het punt staan om Özil bij een eindtoernooi voor het eerst op de bank te posteren. Onder meer Eurosport en ESPN stellen net als BILD dat Löw gaat kiezen voor onder anderen Marco Reus, Draxler en Thomas Müller, met als spits Timo Werner. Löw zou naar verluidt meer teleurgesteld zijn over de kwestie rond Erdogan dan dat de bondscoach deed vermoeden.

De Duitse media schreven dat Özil enigszins lusteloos overkomt, maar Draxler weigerde dit te onderstrepen: "Dat is niet waar! Mesut is blij en dolt met iedereen. Hij kan niet wachten tot het WK begint. Hij is een voortreffelijke speler. Hij heeft technische kwaliteiten die niet veel spelers ter wereld hebben. Hij is onze meest creatieve speler en ik weet zeker dat we een punt bereiken waarop we hem heel hard nodig hebben."