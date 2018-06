‘Salariseisen van Cillessen staan vooralsnog transfer naar Italië in de weg’

Jasper Cillessen staat welwillend tegenover een zomers vertrek bij Barcelona. De doelman annex Oranje-international moet zowel in LaLiga als in de Champions League Marc-André ter Stegen voor zich dulden en hoeft na zijn goede optredens in de Copa del Rey niet te klagen over belangstelling. De namen van Arsenal, Liverpool en Napoli vielen reeds en inmiddels zou ook AS Roma oriënterende belangstelling hebben getoond.

Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport zou AS Roma contact hebben gezocht met het management van Cillessen. De club uit Rome gaat al min of meer uit van een zomers vertrek van Braziliaans international Alisson Becker, die interesse van Real Madrid en Liverpool geniet. AS Roma hanteert een hoofdprijs van tachtig miljoen euro, terwijl Real Madrid vooralsnog niet verder wil gaan dan zestig miljoen euro.

Cillessen wordt gezien als een mogelijke opvolger van Alisson, maar Italiaanse media stellen dat de salariseisen van de Nederlander niet overeenkomen met datgene wat de club aan de opvolger van de Braziliaan wil betalen. Ter vergelijking: Alisson staat nu voor 50.000 euro per week op de loonlijst van i Giallorossi, ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar, en wilde aanvankelijk alleen blijven als onder de nieuwe voorwaarden 3,5 à 4 miljoen euro per annum zou gaan verdienen. Nu is hij echter uit op een transfer.

“Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden”, zei Cillessen eerder deze maand. “Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden.” Cillessen heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn tot medio 2021 doorlopende contract staan, maar Barcelona is naar verluidt bereid om de sluitpost voor vijftien miljoen minder te laten gaan. Cillessen kostte Barcelona in de zomer van 2016 immers ‘maar’ dertien miljoen euro.