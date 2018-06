‘Het is het meest verstandige als Cocu niet naar Fenerbahçe gaat’

Fenerbahçe en PSV hebben nog geen akkoord bereikt over een transfer van Phillip Cocu. De Turkse topclub wil de trainer graag van de Eindhovenaren overnemen. “Fenerbahçe is aan zet, zij moeten er met PSV uit komen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract”, zo meldde algemeen directeur Toon Gerbrands zaterdagavond. Mocht Cocu uit Eindhoven vertrekken, dan is Mark van Bommel naar verluidt zijn beoogde opvolger.

Van Bommel is nu trainer van PSV Onder-19 en assistent-bondscoach van Australië, waar zijn schoonvader Bert van Marwijk bondscoach is. “Eigenlijk komt het een jaartje te vroeg. Ik denk dat hij nog wat meer meters had willen maken”, vertelt PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant. “Zoals nu, op het WK als assistent. Het was al de bedoeling dat hij meer betrokken zou worden bij het eerste. En dan had hij daarna vrij soepel in kunnen stappen.”

Bij PSV vertrok eerder technisch manager Marcel Brands. Hij maakte de overstap naar Everton. Hoofd opleidingen Pascal Jansen vertrekt ook, meldde de club vrijdag. Dat betekent dat Van Bommel niet in een gespreid bedje terechtkomt. “Ik denk dat Cocu echt baat heeft gehad bij de aanwezigheid van Toon Gerbrands en Brands, die vormden een sterke ruggengraat. PSV moet wat dat betreft weer gaan bouwen”, stelt Post.

Een andere PSV-watcher van de regionale omroep, Twan Spierts, denkt dat het voor iedereen het beste is als Cocu niet bij PSV vertrekt. “Het is het meest verstandige als Cocu niet naar Turkije gaat en nog een jaar bij PSV blijft, terwijl Van Bommel in een grotere rol bij de selectie betrokken zou worden. Nu is de stap wel heel groot, van Onder-19 naar hoofdtrainer.” Spierts ziet een ‘Kevin Hofland-achtige’ constructie wel zitten voor Van Bommel. “Een ervaren sterke man naast hem, dat is wel nodig.”

“Ruud Brood blijft, die heeft aangegeven dat hij zijn woord aan PSV heeft gegeven. Mogelijk ziet PSV voor hem zo’n rol.” Als Van Bommel daadwerkelijk de opvolger is, kijkt Post uit naar het nieuwe seizoen. “Daar verheug ik me dan wel op. Cocu was in zijn reactie, op kritiek én lof, vaak een ijskonijn. Van Bommel is veel extraverter.” Spierts wijst erop dat de eventuele aanstelling van Van Bommel weer zou betekenen dat men voor een ex-PSV’er kiest met een verleden als internationaal topvoetballer. “Van Bommel is ook een echt clubicoon. Het zegt ook wel iets over de cultuur binnen de club.”