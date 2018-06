Zondag, 17 Juni 2018

Chelsea moet lachen om Real-bod van 40 miljoen euro

Tottenham Hotspur is in de zoektocht naar defensieve versterkingen neergestreken in Italië. De naam van Rafael Toloi van Atalanta prijkt hoog op het verlanglijstje van de Engelse club. (Mediaset Premium)

AC Milan gaat mogelijk een poging ondernemen Gonzalo Higuaín over te nemen van Juventus. De Argentijn geldt als alternatief voor Álvaro Morata. (Corriere dello Sport)

Chelsea heeft een formeel bod van Real Madrid op Thibaut Courtois meteen van tafel geveegd. De Londenaren konden het voorstel van veertig miljoen euro absoluut niet waarderen. (The Sun)

Fulham denkt aan de komst van Ludwig Augustinsson. De linkerverdediger van Werder Bremen doet met Zweden mee aan het WK in Rusland en was eerder in beeld bij Liverpool, dat echter voor Andy Robertson koos. (Daily Mail)

De kans bestaat dat Nabil Bentaleb volgend seizoen te bewonderen is in de Serie A. AC Milan is bijzonder gecharmeerd van de kwaliteiten van de middenvelder van Schalke 04. (Calciomercatto)