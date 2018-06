Geboren Haarlemmer veroorzaakt strafschop en helpt Kroatië op weg

Kroatië is prima begonnen aan het WK in Rusland. Het team van bondscoach Zlatko Dalic hoefde zaterdagavond niet voluit te gaan om de zege veilig te stellen tegen een zeer pover Nigeria: 2-0. De Kroaten gaan zodoende na de eerste speeldag aan kop in groep D; Argentinië en IJsland hielden eerder op de dag beide een punt over aan hun onderlinge wedstrijd (1-1).

Kroatië begon als grote favoriet aan de wedstrijd in Kaliningrad. Dalic koos centraal op middenveld voor Luka Modric en Ivan Rakitic, waardoor onder anderen Mateo Kovacic en Marcelo Brozovic genoegen moesten nemen met een reserverol. De Kroaten speelden zeker geen grootse wedstrijd, maar hadden evenwel betrekkelijk weinig te duchten van Nigeria, waar William Troost-Ekong basisspeler was en Tyronne Ebuehi (beiden geboren in Haarlem) op de reservebank zat.

De score werd na ruim een half uur voetballen opengebroken uit een hoekschop van Modric. De middenvelder van Real Madrid legde de bal neer op het hoofd van Mario Mandzukic, waarna de Nigeriaanse verdediger Oghenekaro Etebo uiteindelijk op ongelukkige wijze zijn eigen doelman verschalkte: 1-0. Daarvoor hadden pogingen van Ivan Perisic en Ante Rebic geen succes opgeleverd voor Kroatië. Namens Nigeria werd een schot van Alex Iwobi nog gesmoord in de slotfase van het eerste bedrijf.

Nigeria imponeerde in aanloop naar het WK nog door onder andere Argentinië en Polen te verslaan, maar the Super Eagles konden eigenlijk geen vuist maken tegen Kroatië, dat niet eens voluit hoefde te gaan, maar de zege negentien minuten voor tijd uiteindelijk toch definitief veiligstelde. Modric benutte een strafschop, nadat Troost-Ekong na een hoekschop een duwfout had begaan jegens Mandzukic. Invaller Kovacic liet in blessuretijd nog een goede mogelijkheid op een derde treffer voor Kroatië onbenut.