Palermo loopt promotie op pijnlijke wijze mis; deelnemersveld Serie A compleet

Palermo is er niet in geslaagd binnen één seizoen terug te keren op het hoogste niveau in Italië. De club uit Sicilië had zich midweeks met een 2-1 zege op Frosinone een prima uitgangspositie verschaft in het beslissende tweeluik om promotie naar de Serie A, maar wist die voorsprong zaterdagavond in de return uiteindelijk niet vast te houden.

Een schitterende uithaal van Raffaele Maiello kort na rust en een doelpunt van Camillo Ciano diep in blessuretijd zorgden ervoor dat Frosinone op eigen veld met 2-0 zegevierde en zo promotie naar de Serie A bewerkstelligde. Frosinone was de afgelopen twee seizoenen actief in de Serie B, nadat de club in het seizoen 2015/16 was gedegradeerd uit de hoogste Italiaanse voetbalafdeling.

Zodoende is het deelnemersveld van de Serie A voor volgend seizoen compleet, want eerder hadden Empoli en Parma zich al via de reguliere competitie verzekerd van promotie. De Serie B wordt volgend seizoen opgevuld met Serie A-degradanten Crotone, Hellas Verona en Benevento.