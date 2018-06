Laatste Spaanse promovendus bekend na formaliteit in Estadio José Zorrilla

Real Valladolid is de derde en laatste promovendus naar LaLiga. Het team van Sergio González speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk tegen Numancia en dat was ruim voldoende na de heenwedstrijd in Soria, in de finale van de play-offs: 0-3. Manu del Moral maakte drie minuten voor tijd de openingstreffer, waarna Jaime Mata het slotakkoord in het Estadio José Zorrilla verzorgde.

Het weerzien in Valladolid was zaterdagavond ronduit een formaliteit voor Valladolid, dat ondanks de remise terugkeert in LaLiga. De club eindigde in 2013/14 op de negentiende plaats en kwam sindsdien op het op een na hoogste niveau van Spanje uit. Los Pucelanos eindigden dit seizoen als vijfde in de reguliere competitie en was in de halve finales tweemaal te sterk voor Sporting Gijón: 3-1 en 1-2.

Rayo Vallecano en Huesca verzekerden zich als nummer en twee al van directe promotie naar LaLiga. Samen met Valladolid nemen de clubs de plaatsen van Deportivo la Coruña, Las Palmas en Málaga in.