Basisplaats lonkt voor Schöne na persoonlijk drama concurrent

Denemarken begon zaterdagavond met een 1-0 zege op Peru voortvarend aan het WK in Rusland, maar de Scandinaviërs kwamen niet geheel ongeschonden uit de strijd. Middenvelder William Kvist moest al in de eerste helft geblesseerd afhaken en lijkt dit toernooi niet meer in actie te komen, zo bevestigt bondscoach Age Hareide.

Kvist kwam na 35 minuten voetballen in botsing met Jefferson Farfán en ging vervolgens met veel pijn naar de grond. "We denken dat hij een gebroken rib heeft", treurt Hareide, geciteerd door onder meer BT. De oefenmeester laat weten dat hij geen vervanger voor Kvist zal kunnen oproepen. "Dat was alleen mogelijk geweest als hij 24 uur voor de eerste wedstrijd geblesseerd was geraakt."

Het wegvallen van Kvist zou een flinke streep door de rekening zijn voor de Denen. De 33-jarige middenvelder van FC Kopenhagen was gedurende de kwalificatiecampagne een vaste waarde in het elftal van Hareide en vormde voor het duel met Peru een middenveld met Thomas Delaney en Christian Eriksen. Nadat Kvist het veld moest verlaten, bracht Hareide Lasse Schöne als diens vervanger binnen de lijnen.

Zodoende lonkt een basisplaats voor de middenvelder van Ajax in het restant van het toernooi. Schöne speelde als invaller een prima wedstrijd en zag Yussuf Poulsen na een uur voetballen het enige doelpunt van de avond maken. De Denen gaan zodoende na de eerste speeldag samen met Frankrijk aan kop in groep C.