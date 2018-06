‘Valencia bereikt miljoenenakkoord en bereidt bod voor Atlético voor’

Valencia en Kevin Gameiro hebben overeenstemming bereikt over een meerjarig contract, zo schrijven Spaanse media zaterdagavond. De aanvaller van Atlético Madrid zou hebben ingestemd met een contractvoorstel waarbij hij bijna twee miljoen euro per jaar minder gaat verdienen. De Oost-Spaanse club compenseert dat echter met een langere verbintenis.

Gameiro, 31 jaar, wordt al enkele jaren met Valencia in verband gebracht, maar om uiteenlopende redenen kwam het nooit tot een contractuele samenwerking. Daar lijkt nu verandering in te komen. De Fransman, goed voor 26 goals in 79 duels voor Atlético, heeft groen licht gegeven aan een verbintenis tot medio 2021 of 2022 met Valencia, à drie miljoen euro per seizoen. Ter vergelijking: bij Atlético staat hij tot medio 2020 op de loonlijst en verdient hij 4,8 miljoen euro per annum.

Valencia zal nu tot een vergelijk met Atlético moeten komen. De Madrileense club moet weliswaar enkele uitgaande transfers realiseren na de komst van Thomas Lemar en de nieuwe miljoenenovereenkomst voor Antoine Griezmann, maar is niet van plan om Gameiro zomaar te laten gaan. De nummer twee van afgelopen seizoen betaalde twee jaar geleden liefst dertig miljoen euro aan Sevilla, exclusief zeven miljoen euro aan variabele bonussen.

Het eerste voorstel van Valencia valt of staat met het vertrek van Simone Zaza. De aanvaller ligt in zijn vaderland goed in de markt, maar het wachten is nog altijd op een concreet voorstel. Los Che betaalden anderhalf jaar geleden achttien miljoen euro aan Juventus en willen de aanvaller annex Italiaans international niet voor minder van de hand doen.