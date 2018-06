Efficiënt Denemarken slaat toe na enorme misser van elf meter

Denemarken heeft zich zaterdagavond na één speelronde naast Frankrijk aan kop van Groep C genesteld. De Scandinaviërs waren gedurende een groot deel van de wedstrijd tegen Peru de onderliggende partij, maar hadden aan een bevlieging van Yussuf Poulsen, die werd gelanceerd door Christian Eriksen, genoeg voor een 0-1 zege. Voor de Zuid-Amerikanen komt de nederlaag als een hard gelag, aangezien zijn verschillende grote kansen niet wisten te verzilveren.

Met basisplaatsen voor Nicolai Jörgensen en Renato Tapia en een vroege invalbeurt voor Lasse Schöne was de Eredivisie aardig vertegenwoordigd op het veld van de Mordovia Arena in Saransk. Feyenoorder Tapia bevond zich in de eerste helft aan de kant van de bovenliggende partij, aangezien het Peru was dat voor het meeste gevaar wist te zorgen. Kasper Schmeichel moest na een klein kwartier spelen voor het eerst handelend optreden bij een schot van André Carrillo en even later kon de doelman opnieuw opgelucht ademhalen.

Voormalig PSV’er Jefferson Farfán timede namelijk het best bij een voorzet, maar mikte net te hoog. Vlak voor rust kwam de VAR er opnieuw aan te pas om scheidsrechter Bakary Gassama te wijzen op een overtreding van Poulsen op Christian Cueva in het strafschopgebied. Het slachtoffer zette zich vervolgens zelf achter het buitenkansje, maar schoot zijn inzet huizenhoog over het doel van Schmeichel. Hoewel de eerste kans van de tweede helft via Edison Flores ook voor de Peruanen was, had Denemarken maar één mogelijkheid nodig om toe te slaan.

Met nog ruim een halfuur te gaan stuurde Eriksen Poulsen weg en de aanvaller van RB Leipzig prikte de bal in de korte hoek langs Pedro Gallese. Peru deed vervolgens via Flores bijna meteen wat terug, maar Schmeichel stond op de goede plek om de bal uit zijn doel te houden. Dat was meteen het laatste wapenfeit van de aanvaller van Aalborg, aangezien hij werd vervangen door Paolo Guerrero. De topscorer aller tijden van de Zuid-Amerikanen, die doordat zijn dopingschorsing op het laatste moment werd ingetrokken toch deel mag nemen aan het WK, kende met een kopbal die in de handen van Schmeichel belandde bijna een droomentree.

Met de aanvalsleider in de ploeg won het spel van Peru aan diepgang en urgentie en de Denen slaagden er in de laatste twintig minuten nauwelijks in om onder de druk vandaan te komen. Bondscoach Ricardo Gareca bleef zijn manschappen naar voren sommeren en zag hoe Guerrero tien minuten voor tijd opnieuw bijna trefzeker was. Een hakbal van de spits verdween echter rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Jörgensen zag vervolgens een schot geblokt worden door Luis Advícula, terwijl aan de overkant Farfán op Schmeichel stuitte. In de slotminuten profiteerde ook Eriksen nog bijna van de toegenomen ruimte, maar zijn poging werd gestopt door Gallese.