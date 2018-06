Mea culpa van Messi na misser: ‘Ik voel me verantwoordelijk voor dit gelijkspel’

Argentinië is met een valse start aan het WK begonnen. De tweevoudig wereldkampioen moest zaterdag genoegen nemen met een gelijkspel tegen IJsland (1-1), dat twee jaar geleden op het EK in Frankrijk al verraste met een plek in de kwartfinales. Uitgerekend Lionel Messi verzuimde Argentinië aan een zege te helpen.

Een dag na de show van Cristiano Ronaldo tegen Spanje (3-3) mocht Messi in de 64e minuut bij een gelijke stand (1-1) een strafschop nemen. Keeper Hannes Halldórsson koos de goede hoek en werkte de bal uit zijn doel. “Ik voel me verantwoordelijk voor dit gelijkspel. Het was pijnlijk”, erkende Messi na afloop. IJsland was een moeilijk verslaanbare tegenstander, zo zag ook de sterspeler van Barcelona in. “Er was tussen de linies amper ruimte. Na de rust speelde IJsland ander voetbal. Ze waren afwachtend.”

Sergio Aguero zette de Argentijnen in de negentiende minuut nog op voorsprong. Vijf minuten later was het gelijk door een doelpunt van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason. “We wilden als eerste op voorsprong komen”, vervolgde Messi. “Dat zou voor rust zorgen. Het gelijkspel is teleurstellend, maar het idee is hetzelfde. We moesten de komende twee wedstrijden winnen. Kroatië – Nigeria moet nog worden gespeeld. Het is nog een lange weg. Kroatië zal ook een zware tegenstander zijn, maar dat zijn alle landen op dit WK. Ze staan achterin goed en met één bal kunnen ze een wedstrijd veranderen.”

Bondscoach Jorge Sampaoli houdt vertrouwen in Messi, die overigens liefst vier van zijn laatste zeven strafschoppen voor club en land miste. “Messi bleef maar zoeken naar openingen en wilde dat Argentinië zou winnen, wat de statistieken ook zeggen. Ik ben tevreden over zijn prestaties. De betrokkenheid van Messi om ons naar de volgende ronde te helpen is er nog steeds.”