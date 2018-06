Droom van Halldórsson komt uit: ‘Ik heb veel penalty’s van Messi gezien’

Niet Lionel Messi maar doelman Hannes Halldórsson werd zaterdag uitgeroepen tot man van de wedstrijd bij het WK-duel tussen Argentinië en IJsland. De keeper, die in het seizoen 2015/16 enkele wedstrijden voor NEC keepte, wist in de 64e minuut een strafschop van Messi te stoppen. Mede daardoor pakte IJsland een punt tegen de titelfavoriet (1-1).

“Dat was een groots moment voor mij, een droom die uitkomt”, vertelde Halldórsson na afloop. “Onze eerste wedstrijd ooit op een WK, tegen een van de beste teams ter wereld die beschikt over de beste speler van de wereld. Ik had mijn huiswerk gedaan, want ik wist dat dit kon gaan gebeuren. Ik heb veel penalty's van Messi teruggezien.”

“Ik heb ook gekeken wat ik zelf deed tijdens de laatste strafschoppen die ik tegen kreeg. Dat hebben de Argentijnen ongetwijfeld ook gedaan en op basis daarvan zullen ze een plan hebben gemaakt.” In het resterende half uur werd niet meer gescoord. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli drong wel aan, maar het verdedigend spelende IJsland gaf geen krimp.

“We stonden tegenover een team dat erg gestructureerd speelde. In dat geval moeten we meer varianten vinden om de defensie van de tegenstander te ontregelen”, verklaarde Sampaoli na afloop. “We hebben alle wapens in ons arsenaal om elke tegenstander op dit WK te verslaan. We moeten in onszelf geloven.”

“Dit is nog maar het begin van het toernooi, we zijn straks klaar voor de volgende wedstrijd tegen Kroatië.” Sergio Aguero zette de Argentijnen in de negentiende minuut nog op voorsprong. Vijf minuten later was het gelijk door een doelpunt van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason.