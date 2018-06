‘Ziyech krijgt er door belangstelling van Portugese grootmacht optie bij’

AS Roma is de club die de afgelopen weken het meest hardnekkig in verband wordt gebracht met de komst van Hakim Ziyech, maar i Giallorossi zijn niet de enigen die azen op de komst van de 25-jarige spelmaker van Ajax. De Correio da Manha meldt zaterdag namelijk dat Benfica ook op het lijstje met gegadigden gezet kan worden.

Os Águias zou zich in dat geval aansluiten bij Roma, Borussia Dortmund, Olympique Lyon en Liverpool als clubs die gelinkt worden met de middenvelder die momenteel met Marokko deelneemt aan het WK. Ziyech zou al een tijdje worden gevolgd door vertegenwoordigers van de ploeg die het afgelopen seizoen afsloot met een tweede plaats in de Liga NOS, al lijkt hij voorlopig niet de eerste keus voor Benfica te zijn.

De 36-voudig landskampioen houdt in eerste instantie namelijk goed in de gaten hoe de situatie zich bij rivaal en stadsgenoot Sporting Portugal ontvouwt. Spelers van de werkgever van Bas Dost werden onlangs aangevallen door een groep hooligans, waardoor een aantal voetballers inmiddels heeft laten weten de overeenkomst met de club te willen verscheuren. Benfica zou hiervan willen profiteren door Gelson Martins en Bruno Fernandes binnen te hengelen.

Als het Benfica niet lukt om dit duo aan te trekken, komt de club volgens de Portugese krant mogelijk in Amsterdam uit. De Correio da Manha schrijft verder dat Ziyech door een clausule voor twintig miljoen euro op te pikken valt in de Johan Cruijff ArenA. Aangezien er in een eerder stadium werd gesproken over een transfersom van dertig miljoen euro of meer, is het de vraag waar de Portugezen deze informatie vandaan hebben.