‘Maradona reageert met racistisch gebaar’: ‘We zijn allemaal verbijsterd’

Diego Maradona gaf zaterdagmiddag acte de présence op de tribunes van de Otkritie Arena te Moskou tijdens het in 1-1 geëindigde openingsduel van Argentinië tegen IJsland en de aanwezigheid van de levende legende heeft bij een aantal mensen die hem in de buurt zaten een nare smaak achtergelaten. De voormalige ster van Napoli en La Albiceleste zou een aantal Zuid-Koreaanse supporters die in de buurt zaten racistisch hebben bejegend.

BBC-journaliste Jacqui Oatley zat vlakbij Maradona en beschrijft op Twitter hoe de oud-aanvaller zijn ogen tot spleetjes trok als reactie op geroep van de Zuid-Koreanen: “Maradona is nu niet zo cool meer. Een aantal Zuid-Koreaanse fans riep ‘Diego’ en hij reageerde met een lach, een kus en gezwaai. Daarna maakte hij spleetogen bij zichzelf met een werkelijk racistisch gebaar. Iedereen die het zag is verbijsterd.”

Oatley krijgt bijval van collega Seema Jaswal, die eveneens in de buurt was: “Ik zit naast Jacqui en ik heb Maradona’s gebaar gezien. Hij zou beter moeten weten. De jongens die hem aan het filmen waren zo blij dat ze hem op de foto kregen en dan reageert hij zo. Enorm teleurstellend”, reageert de presentatrice van de BBC via hetzelfde social medium.