WK-debutant lost belofte in na decepties: ‘Ik huilde toen de hele tijd'

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Michael Amir Murillo, de talentvolle rechtsback van Panama die kortstondig werd gelinkt aan PSV.

Door Tim Siekman

"Vier deze historische dag! Woensdag is een nationale feestdag. Iedereen is vrij." President Juan Carlos Varela was in extase. Voor het eerst in de geschiedenis wist Panama zich namelijk te plaatsen voor het WK door in een knotsgek duel met het reeds geplaatste Costa Rica aan het langste eind te trekken: 2-1. Op die bewuste 10 oktober 2017 leek een overwinning in het Estadio Rommel Fernández lange tijd uit te blijven voor de Panamezen, waardoor het mislopen van een WK net als in 2014 dreigde.

Murillo moest het cruciale duel met Costa Rica verstek laten gaan, aangezien de rechtervleugelverdediger de wedstrijd daarvoor tegen de Verenigde Staten (4-0 verlies) tegen een gele kaart aanliep en automatisch was geschorst. De jongeling zag hoe zijn ploeg zich vlak na de pauze terugknokte naar 1-1 door een miraculeus spookdoelpunt van Gabriel Torres. De tweede helft vorderde gestaag en Panama móést een tweede treffer produceren om door te stoten naar het WK. De wanhoop bij het thuispubliek in Panama-Stad groeide per minuut, tot dat ene moment.

Román Torres zorgde met dit schot voor de historische WK-deelname voor Panama.

De vooruitgestuurde verdediger Román Torres, de nationale troetelbeer en op het WK de zwaarste speler met zijn 99 kilo, pakte zijn moment. De 108-voudig international vergrootte zijn status als held in het land uit Centraal-Amerika door in de 88ste minuut raak te knallen en zodoende een WK-ticket veilig te stellen. "Na het verlies tegen de VS werden onze kwaliteiten meer dan ooit in twijfel getrokken", memoreert Murillo in gesprek met ESPN. "Dat was het punt waarop we juist meer dan ooit saamhorig waren. En even later kwam het resultaat tegen Costa Rica."

"Precies vier jaar later heeft Panama zich wél weten te kwalificeren", refereert het talent aan het echec in 2014. "Al mijn teamgenoten hadden hetzelfde euforische gevoel en deelden hetzelfde verhaal. Godzijdank krijgen wij nu deze kans om naar het WK te gaan." De 22-jarige Murillo, op 11 februari 1996 geboren in Panama-Stad, werd in eigen land al snel gezien als groot talent. De 22-voudig international liet het Panamese San Francisco FC in februari 2017 achter zich voor een dienstverband bij de New York Red Bulls, de MLS-club waar hij inmiddels 35 wedstrijden voor heeft gespeeld.

Coach Jesse Marsch, sinds begin 2015 eindverantwoordelijke bij RBNY, is veelal lovend over basisklant Murillo. "Hij is zeer begaafd, zowel in fysiek, technisch en tactisch opzicht. Sinds hij hier is, heeft hij zijn kwaliteiten getoond", aldus de Amerikaan, die Murillo wel een andere mentaliteit moest aanbrengen. "Hij komt van Panama. Hij leeft erg in tranquillo mode, dus we moesten het opvoeren, zeker met onze manier van werken. Het is een mentaliteitskwestie. We blijven erop hameren dat hij alles uit zichzelf moet halen, zodat hij de meest intense, energieke en geconcentreerde versie van zichzelf kan zijn. En als dat gebeurt, is hij heel, heel erg goed. Het plafond ligt erg hoog."

Murillo zelf zegt dat hij de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, niet alleen in voetballend opzicht. Zijn wil om te slagen kreeg een boost toen hij enkele jaren geleden verstek moest laten gaan bij de WK Onder-20 in Nieuw-Zeeland vanwege een knieblessure. Een periode die er inhakte. "Ik kwam bij de selectie toen we waren gekwalificeerd. Er waren nog vijf vriendschappelijke wedstrijden. Ik speelde er vier en in de vijfde tegen Uruguay raakte ik geblesseerd. De dokter zei dat ik er twee maanden uitlag en het WK zou missen. Mijn hoofd begon te tollen, ik dacht dat voetballen voor mij verleden tijd was."

Sinds februari 2017 speelt Michael Murillo voor de New York Red Bulls in de Major League Soccer.

De jongeling knokte zich terug en werd in maart 2016 A-international door negentig minuten mee te spelen tegen Nicaragua (1-0 verlies). Sindsdien kende Murillo een gestage ontwikkeling, met een transfer naar de MLS tot gevolg. Aangezien de verdediger een goede indruk achterlaat in de Verenigde Staten, begon de geruchtenmolen te draaien. PSV zou Murillo op de radar hebben staan, als mogelijke opvolger van Santiago Arias. PSV maakte echter via het Eindhovens Dagblad snel kenbaar dat de komst van de Panamees niet aan de orde was.

Hernán Darío Gómez blijft Murillo steevast in de selectie opnemen en gunt hem vrijwel iedere wedstrijd minuten. De succesvolle bondscoach, die Colombia in 1998 naar het WK leidde en vier jaar later hetzelfde flikte met Ecuador, lijkt Murillo dit WK echter geen basisplaats toe te kennen. De Colombiaan kiest voor ervaring. De Panamese selectie is met 29,3 jaar een van de oudste teams in Rusland en in totaal hebben 7 van de 23 geselecteerde internationals meer dan honderd caps. Gómez zegt gereed te zijn voor de confrontaties met België (18 juni), Engeland (24 juni) en Tunesië (28 juni): "Op een WK zijn de individuele capaciteiten van minder groot belang. Het moet vooral goed zitten in het kopje van de spelers. Daarmee kan je het verschil maken."

Murillo onderstreept de woorden van zijn trainer. De rechtsback wil het verdriet over het mislopen van het WK Onder-20 definitief achter zich laten. Ook de in duigen gevallen droom van deelnemen aan het WK van 2014 speelt mee bij Murillo, ook al was hij zelf niet betrokken bij de mislukte kwalificatiereeks: "Ik huilde toen de hele tijd. Als ik me goed herinner was ik in mijn ouderlijk huis met mijn oma. Ik zei haar toen dat, wanneer ik bij de nationale ploeg van Panama zou zitten, we ons zouden kwalificeren. Dat beloofde ik."

Naam: Michael Amir Murillo

Geboortedatum: 11 februari 1996

Club: New York Red Bulls

Positie: rechtervleugelverdediger

Sterke punten: snelheid, dribbel, techniek