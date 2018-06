Jahanbakhsh gefrustreerd: ‘Dit hoeft niet bij het voetbal te worden gehaald’

Iran won vrijdag door een late eigen goal van Aziz Bouhaddouz zijn eerste wedstrijd van het WK van Marokko, maar toch was het vrijdagavond niet enkel hosanna bij Team Melli. De Iraniërs kregen eerder deze week te horen dat sponsor Nike vanwege de economische sancties tegen het land geen voetbalschoenen meer zou leveren en dat leidde bij onder meer Alireza Jahanbakhsh tot flink wat frustratie.

“Om eerlijk te zijn kon het ons niet zoveel schelen. Wat zij hebben gedaan is wel een beetje respectloos. Naar mijn mening, en we hebben het er ook als groep over gehad aangezien we er een vergadering over hebben gehad, heeft politiek niets te maken met sport en voetbal, wat zo’n prachtig spel is. Dit soort dingen hoeven niet bij de sport gehaald te worden”, reageerde de buitenspeler van AZ tegen ESPN.

“Dit merk heeft dat helaas wel gedaan en het is dan wellicht hun plicht om dit te doen, maar het beeld dat tachtig miljoen Iraniërs er nu van hebben is niet bepaald fraai”, ging hij verder. Jahanbakhsh kreeg bijval van zijn trainer Carlos Queiroz: “We trainen en spelen al onder slechte omstandigheden. Geen velden, geen trainingskampen, geen vriendschappelijke wedstrijden vanwege de sancties. Ik denk dat het mijn plicht is om te zeggen: ‘Laat onze jongens gewoon voetballen.’”

“Het zijn gewoon voetballers. Laat hen net als de spelers in de rest van de wereld van het voetbal genieten. Ze zijn niet tegen iemand of tegen iets. Ze willen zich gewoon uitdrukken en voetballen. We spelen tijdens dit WK onder de paraplu van de FIFA en de kernwaarde van de FIFA is dat politiek opzij geschoven moet worden, dat gebeurt nu dus niet. Dat is enorm oneerlijk tegenover deze 23 jongens die gewoon willen voetballen. Ze hebben vandaag (vrijdag, red.) laten zien dat ze het verdienen om net zo te worden behandeld als alle andere spelers op de wereld.”