Debutant IJsland frustreert penalty missende Messi en consorten

Argentinië is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd op het WK te winnen. De outsider voor de wereldtitel kwam via Sergio Agüero nog wel op een voorsprong tegen IJsland, maar moest door toedoen van Alfred Finnbogason, ex-spits van sc Heerenveen, alweer snel de 1-1 incasseren. Doordat Lionel Messi in de tweede helft een strafschop niet wist te verzilveren, bleef het daar ook bij. Kroatië en Nigeria, de twee andere landen in Groep D, treffen elkaar later op de zaterdag.

Jorge Sampaoli begon met Ajacied Nicolás Tagliafico aan de aftrap, terwijl hij met de keuzes voor Marcos Rojo in het hart van de verdediging, Eduardo Salvio op rechtsback en Agüero in de punt van de aanval in plaats van Gonzalo Higuaín ook voor enkele verrassingen zorgde. Die laatste beslissing bleek na een kleine twintig minuten spelen een goede, want het was de aanvaller van Manchester City die de score opende in de Otkritie Arena in Moskou. De spits kreeg van Ragnar Sigurdsson net genoeg ruimte om weg te draaien, waarna hij de bal snoeihard binnenschoot.

IJsland verstopte zich voor de eerste treffer echter niet en was niet van plan om het na die tegenvaller wel te doen. Tien minuten na het eerste fluitsignaal was er al een grote kans voor Birkir Bjarnason en vier minuten na de openingsgoal was het Finnbogason die met het eerste schot op doel van de IJslanders ooit op een WK voor de gelijkmaker zorgde. Nadat de bal in het strafschopgebied bleef hangen toonde de spits van FC Augsburg zich van dichtbij uiterst koelbloedig. Heel Argentinië schreeuwde voor rust nog om een strafschop nadat Hordur Magnusson de bal met de hand beroerde, maar scheidsrechter Szymon Marciniak weigerde dit verzoek te honoreren.

Na de onderbreking slaagden de Argentijnen er niet in om het spelbeeld te doen kantelen en Sampaoli greep tien minuten na de thee in door Éver Banega in de ploeg te brengen voor Lucas Biglia. Met de middenvelder van Sevilla in de ploeg kreeg La Albiceleste een klein halfuur voor tijd een uitgelezen kans om opnieuw op voorsprong te komen. Messi ging in het strafschopgebied onderuit nadat hij door Magnusson in de rug werd gelopen en Marciniak wees nu wel gedecideerd naar de stip. De aanvoerder van de Argentijnen zette zich zelf achter de elfmetertrap, maar zag hoe Hannes Halldorsson zijn vuisten achter de matig ingeschoten bal kreeg.

In de laatste tien minuten herstelde Messi zijn fout bijna door vanaf een meter of twintig raak te schieten. De poging van de captain verdween echter rakelings naast het doel van Halldorsson, die in de slotfase Higuaín nog zijn entree zag maken. Een belegering van de goal van de IJslanders volgde in de laatste minuten van de officiële speeltijd en de doelman moest nog ingrijpen toen een voorzet van Rojo door niemand werd aangeraakt en dreigde het doel in te gaan. In de blessuretijd was de laatste poging voor Messi, die zijn schot van net binnen de zestien echter niet tussen de palen wist te mikken.