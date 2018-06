Pogba: ‘Zij moeten dat allemaal leren en zullen nu een goed idee hebben’

Frankrijk wist zaterdagmiddag zijn eerste wedstrijd op het WK met 2-1 te winnen van Australië, maar de manier waarop zal tot weinig tevredenheid hebben geleid bij wat tot een van de kanshebbers voor de wereldtitel wordt gerekend. Les Bleus hadden het moeilijk tegen de ploeg van Bert van Marwijk en hadden de videoscheidsrechter nodig voor een strafschop die werd verzilverd door Antoine Griezmann en de late winnende goal van Paul Pogba, waarbij gekeken werd of de bal wel over de lijn was geweest. Bondscoach Didier Deschamps verwacht meer van zijn manschappen in de volgende wedstrijd.

“Het was niet eenvoudig, maar het was belangrijk om de eerste wedstrijd te winnen. Dit team heeft het ons moeilijk gemaakt. We hadden er moeite mee om in een ander ritme te komen en we waren niet erg precies aan de bal, maar zij werden ook niet echt gevaarlijk. Richting het einde van de wedstrijd kregen we wat meer kansen. Op Rusland na heeft iedereen het nog moeilijk gehad in zijn eerste wedstrijd. We kunnen beter, we kunnen echt beter”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers.

N’Golo Kanté was na afloop vooral opgelucht met het resultaat: “We spelen en lijden samen, daarom zijn we nu blij met het resultaat. Het is nooit makkelijk om op een WK te spelen, het was de eerste wedstrijd en we zijn blij met de uitslag. Het was een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat een doelpunt een doelpunt is, de technologie heeft ons vandaag geholpen maar een goal is een goal en we zijn er blij mee.”

De controleur van Chelsea krijgt bijval van kompaan op het middenveld Paul Pogba: “We wisten dat het moeilijk zou gaan worden, aangezien we het over het WK hebben. We blijven positief en denken alleen aan de drie punten die we op zak hebben. We hebben jonge en enorm getalenteerde spelers. Sommigen hebben al op een WK gespeeld, anderen niet. Zij moeten dat dus leren. Ik denk dat degenen die het nog niet wisten na deze wedstrijd een goed idee zullen hebben. Het is een enorm hoog niveau. Volgende keer verwachten we een betere wedstrijd van het team, maar als we alle wedstrijden op deze manier kunnen winnen zullen we dat ook accepteren.”