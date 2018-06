Trotse Van Marwijk baalt: ‘Zijn lichaamstaal vertelde me dat hij twijfelde’

Australië is het WK in Rusland zaterdag in mineur begonnen. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk bood het op papier veel sterkere Frankrijk uitstekend partij, maar verloor toch met 2-1 in Kazan. De videoscheidsrechter speelde een grote rol in het duel tussen één van de favorieten voor de eindzege en the Soccerroos.

De video-arbiter oordeelde in de 58e minuut dat Josh Risdon in zijn eigen strafschopgebied toch een overtreding had gemaakt op Antoine Griezmann. De spits benutte de strafschop zelf: 1-0. Met dank aan doellijntechnologie was ook goed zichtbaar dat een inzet van Paul Pogba in de tachtigste minuut via de onderkant van de lat achter de doellijn stuiterde (2-1).

“Ik denk dat we trots kunnen zijn op de manier waarop we gespeeld hebben", vertelde Van Marwijk na afloop in gesprek met onder meer de NOS. “We zijn verslagen door twee ongelukkige doelpunten.” Hij noemde de treffer van Pogba ‘een lucky goal’. “Ik kan mijn spelers niets verwijten, ik kan ze alleen complimenten geven. We hebben ballen getoond. De Fransen wisten op een gegeven moment niet meer hoe ze tegen ons moesten spelen. Dat zegt nogal wat...”

Van Marwijk was niet blij met de strafschop die Frankrijk kreeg via de video-arbiter. “De scheidsrechter op het veld stond er vlak bij en vond het geen strafschop. Zijn lichaamstaal toen hij de videobeelden bekeek bij de zijlijn, vertelde me dat hij twijfelde.” Hij put veel moed uit het duel met de Fransen. “Iedereen was benieuwd hoe we hier voor de dag zouden komen. Als je een van de kanshebbers op de wereldtitel zo veel weerstand kunt bieden en soms zelfs beter bent, moet dat wel vertrouwen geven.”