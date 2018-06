Veldwijk: ‘Hij moet op de training zijn scheenbeschermers maar aandoen’

Lars Veldwijk zette zaterdagochtend zijn handtekening onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen, bij Sparta Rotterdam en de 26-jarige spits is zodoende in de aankomende voetbaljaargang actief in de Eerste Divisie. De aanvaller had ook een late aanbieding van zijn voormalige werkgever Excelsior op tafel liggen, maar gaat dus uiteindelijk naar de stadsgenoot van de Kralingers.

“Ik had mijn jawoord al gegeven aan Sparta en bovendien spreekt de ambitie van de club mij aan. Ik had ook naar Bulgarije, Kazachstan en Zuid-Korea gekund, maar wilde vanwege mijn persoonlijke situatie liever in de buurt blijven”, legt hij zijn beslissing uit in gesprek met RTV Rijnmond. Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze verwachten een baby, waardoor hij voorlopig in Nederland actief wil blijven. Door zijn keuze is Veldwijk na de zomer actief op het tweede niveau, maar dat vormde voor de aanvaller geen onoverkomelijk probleem.

De spits voerde eerder al gesprekken met trainer Henk Fraser en technisch manager Henk van Stee en geeft aan naar het algehele plaatje te hebben gekeken: “Ik ga ervan uit dat wij bovenin gaan meespelen in de Eerste Divisie”, maakt hij duidelijk. Veldwijk mocht ondanks een doorlopend contract om disciplinaire redenen transfervrij vertrekken bij FC Groningen. Hij verwacht echter niet dat zijn reputatie als ‘lastige jongen’ tegen hem gaat werken: “Jij kent mij ook. Ik heb nergens problemen gehad en had bij Groningen alleen maar problemen met één persoon.”

Door zijn keuze voor Sparta speelt hij volgend seizoen samen met ‘oude bekende’ Mark Veenhoven. Veldwijk werd vorig seizoen neergehaald door de twintigjarige middenvelder toen hij met Groningen tegen de Rotterdammers speelde: “Ik ben toegevoegd aan de app groep van Sparta en de afbeelding was direct die overtreding. Ik heb geschreven dat hij volgende week tijdens de eerste training zijn scheenbeschermers maar moet aandoen”, sluit hij af met een knipoog.