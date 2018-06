Zlatan: ‘Belachelijk, dat hij er niet bij is heeft niets met voetbal te maken’

Frankrijk speelde zaterdagmiddag zijn eerste wedstrijd op het WK en les Bleus waren door een late goal van Paul Pogba op het nippertje met 2-1 te sterk voor het Australië van Bert van Marwijk. De spitspositie in het elftal van bondscoach Didier Deschamps werd ingevuld door Antoine Griezmann en in de laatste twintig minuten Olivier Giroud. Zlatan Ibrahimovic had echter graag iemand anders in de punt van de aanval zien staan dan de aanvallers van respectievelijk Atlético Madrid en Chelsea.

Karim Benzema was jarenlang een vaste waarde in de Franse nationale ploeg, tot hij drie jaar geleden betrokken raakte bij een chantagezaak rond ploeggenoot Mathieu Valbuena. De dertigjarige spits speelde zijn laatste interland in augustus 2015 en Ibrahimovic snapt niet dat Deschamps de aanvaller inmiddels niet in genade heeft aangenomen: “Als je het mij vraagt is het niet normaal dat Benzema er niet bij is”, begon de Zweed bij beIN Sports.

“Hij is een van de beste spelers ter wereld, hij heeft de Champions League gewonnen, hij speelt bij Real Madrid. Dat hij er niet bij zit heeft niets te maken met voetbal”, ging Ibrahimovic verder. Benzema werd in eerste instantie geschorst door de Franse voetbalbond, maar in juli vorig jaar werd door het hooggerechtshof besloten dat de spits verder niet meer vervolgd zou worden in de zaak rond Valbuena.

Wat Ibrahimovic betreft, had Benzema er dan ook bij moeten zijn in Rusland: “Als de coach zijn keuze heeft gemaakt en zegt dat hij niet goed genoeg is om bij dit team te horen, dan zou de coach er niet moeten zitten en Benzema wel, zo makkelijk is het. Ik vind het belachelijk dat hij er niet bij is, als je wil winnen heb je winnaars nodig en Benzema is een winnaar.”