Bijna transfervrije Van der Heijden kan loopbaan in Italië vervolgen

Dennis van der Heijden zal zijn loopbaan volgens FOX Sports zo goed als zeker voortzetten in Italië. De spits van Almere City heeft twee clubs voor het uitkiezen, zo meldt de televisiezender zaterdag. Het gaat om Bari en Carpi.

Van der Heijden, die over een aflopend contract met Almere City beschikt, kan een vierjarig contract met Carpi ondertekenen. De club uit Modena eindigde afgelopen seizoen als elfde in de Serie B. Bari, dat drie plaatsen hoger eindigde en Djavan Anderson op de loonlijst heeft staan, wil Van der Heijden voor drie jaar aan de club verbinden.

Om een keuze tussen beide ploegen te kunnen maken, bracht Van der Heijden afgelopen week aan beide clubs een bezoek. Komende week zal de aanvaller volgens FOX Sports zijn beslissing nemen.

Van der Heijden maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij ADO Den Haag en kwam daarna ook voor FC Volendam uit. In 29 wedstrijden in de Jupiler League maakte de 21-jarige aanvaller afgelopen seizoen zeven doelpunten voor Almere City.