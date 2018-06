Marokko moet zonder Amrabat verder: ‘Het ergste wat ons kon overkomen’

Marokko liep vrijdag in zijn eerste groepswedstrijd op het WK tegen een zure nederlaag aan. De ploeg van bondscoach Hervé Renard ging in Sint-Petersburg met 0-1 onderuit tegen Iran door een eigen doelpunt in de extra tijd. Aziz Bouhaddouz kopte de bal in de vijfde minuut van de blessuretijd bij een vrije trap van Iran in eigen doel, waardoor Marokko zijn eerste WK-duel in twintig jaar op de valreep verloor.

“Zelfs met een gelijkspel was ik gezien het wedstrijdverloop zwaar teleurgesteld geweest, maar wat in blessuretijd gebeurde, was het ergste wat ons kon overkomen. Echt verschrikkelijk”, baalt Renard. “De spelers zitten stuk, maar we kunnen het alleen onszelf verwijten. Het is onze fout en mijn verantwoordelijkheid. We moeten nu zo goed mogelijk toeleven naar de laatste twee groepsduels.”

Renard heeft er vertrouwen in dat Marokko zich kan herpakken en in de resterende groepsduels met Portual en Spanje een plek in de knock-outfase kan afdwingen. "Gezien de kansen die we tegen Iran kregen kun je je vast goed voorstellen hoe hard het verlies bij ons aankomt, maar we hebben nog hoop. Er komen nog twee wedstrijden aan en het maakt voor ons niet uit wie we daarin treffen.”

Nordin Amrabat heeft een hersenschudding overgehouden aan het duel met Iran en mist daardoor de tweede groepswedstrijd, op woensdag tegen Portugal. De aanvaller, die een kwartier voor tijd uitviel, blijft 24 uur ter observatie in het ziekenhuis in Sint-Petersburg.