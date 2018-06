Napoli wil Younes ruilen voor Seri; andere ex-Ajacied voor 35 miljoen in beeld

Het middenveld van Napoli ondergaat deze zomer mogelijk een metamorfose. De club heeft volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio een akkoord bereikt met Fabián Ruiz over een contract voor vijf seizoenen, maar zijn komst hangt samen met de verkoop van Manchester City-doelwit Jorginho. Ook hoopt Napoli zich te versterken met Jean Michaël Seri en Stanislav Lobotka.

Fabián Ruiz moet overkomen van Real Betis. Napoli wil de middenvelder 2,5 miljoen euro per jaar betalen, terwijl Betis een bedrag van dertig miljoen euro tegemoet kan zien. Dat is de contractueel vastgelegde afkoopsom van de 22-jarige jeugdinternational. De deal lijkt echter alleen door te gaan als Jorginho vertrekt naar Manchester City. Volgens de laatste berichtgeving heerst er optimisme over die transfer, maar steggelen beide clubs alleen nog over bonussen. Napoli en Manchester City zouden al akkoord zijn over een vaste som van 47 à 48 miljoen euro.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis wil dat de transfersom via eenvoudig te realiseren variabelen nog verder kan oplopen, maar daar voelt Manchester City niets voor. Beide clubs zetten de onderhandelingen zaterdag voort. Ondertussen is sportief directeur Cristiano Giuntoli ook bezig met de komst van Seri, wiens contract bij Nice nog maar een jaar doorloopt. Om zijn komst mogelijk te maken en de transfersom te drukken, moet Amin Younes de omgekeerde weg gaan bewandelen. De toekomst van Younes blijft een groot vraagteken; zijn contract bij Napoli gaat per 1 juli in.

Napoli is tot slot van plan om een kleine 35 miljoen euro uit te trekken voor Stanislav Lobotka. De voormalig middenvelder van Jong Ajax, tegenwoordig actief voor Celta de Vigo, beaamt al 'lang' in contact te staan met i Partenopei. "We onderhandelen nog altijd", vertelt Lobotka in gesprek met Pravda. "Totdat alles op papier staat, zeg ik er niets meer over. Maar ik zou graag naar Napoli gaan. Het is een fantastische club met een uitstekende trainer (Carlo Ancelotti, red.). Ze spelen in een mooie competitie en spelen altijd Europees voetbal."