Egyptenaar weigert MotM-award vanwege sponsoring door biermerk

Mede door uitstekend keeperswerk van Mohamed El-Shenawy leek Egypte vrijdag een punt uit het vuur te slepen tegen Uruguay. Vlak voor tijd ging het toch mis door een kopbal van José Maria Giménez, maar desondanks werd El-Shenawy verkozen tot man van de wedstrijd. Hij nam de prijs echter niet in ontvangst, omdat de award wordt gesponsord door biermerk Budweiser.

Veel moslims zien het drinken van alcohol als haram, ofwel verboden. Dat kan ertoe leiden dat meerdere spelers een prijs zullen weigeren, stipt journalist Marwan Ahmed aan op Twitter. "FIFA heeft een deal met Budweiser voor de MotM-award, maar drie Noord-Afrikaanse landen plus Saudi-Arabië en Iran doen mee aan het WK. Hebben ze er niet aan gedacht dat die jongens de award niet in ontvangst zullen nemen? El-Shenawy deed het in ieder geval niet."

De 29-jarige doelman van Al Ahly hield zijn doel schoon in de eerste helft en moest ook na rust meermaals ingrijpen. Hij stond niet toe dat Luis Suárez langs hem zou dribbelen en pareerde ook een knal van afstand van Edinson Cavani. In minuut 89 maakte Giménez alsnog het verschil. Egypte neemt het dinsdag op tegen gastland Rusland en kruist maandag 25 juni de degens met Saudi-Arabië.