Martínez trekt conclusies en stuurt ervaren verdediger terug naar België

Laurent Ciman heeft het Belgische trainingskamp op het WK in Rusland zaterdagochtend verlaten. De verdediger is teruggekeerd naar België, zo maakt de voetbalbond via de officiële kanalen bekend. Nu Vincent Kompany en Thomas Vermaelen stappen hebben gezet in hun herstel, heeft bondscoach Roberto Martínez de ervaren stopper van Los Angeles FC niet meer nodig.

Ciman was als 24ste man meegegaan naar Rusland, in afwachting van het herstel van Kompany (liesblessure) en Vermaelen (hamstringblessure). België laat weten dat Ciman tot zondagavond als stand-by kan worden opgeroepen. Martínez gaat ervan uit dat Ciman maandag niet nodig is tegen Panama, ondanks dat Kompany en Vermaelen nog niet fit lijken voor de openingswedstrijd.

De bondscoach wil een driemansdefensie opstellen met Jan Vertonghen op links, Toby Alderweireld op rechts en Leander Dendoncker of Dedryck Boyata in het centrum. De verwachting is dat Boyata de voorkeur krijgt. "Martínez bedankt Ciman voor zijn professionaliteit en zijn bijdrage aan het team in de voorbereiding op het WK", zo laten de Rode Duivels in een statement weten.