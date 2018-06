‘Gelukkig heeft niemand in de kleedkamer mijn hoofd eraf geslagen’

Het WK is voor Aziz Bouhaddouz voorlopig een grote nachtmerrie. De Marokkaans international mocht vrijdagavond invallen tegen Iran en tekende diep in blessuretijd op ongelukkige wijze voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij verschalkte zijn eigen doelman met een kopbal, waardoor de overwinning naar Iran ging. Hij verliet het veld in tranen en maakte na afloop zijn excuses.

“Ik wilde de bal wegkoppen naar de hoek, maar hij kwam op mijn voorhoofd”, zei de aanvaller van Sankt Pauli na afloop tegenover 11Freunde. “Wat kan ik verder nog zeggen? Ik weet dat ik voor veel mensen de schlemiel van deze wedstrijd ben. Maar ik hoop dat ze me kunnen vergeven. Dit was het slechtste moment uit mijn carrière, maar ik moet door.”

Bondscoach Hervé Renard liet Bouhaddouz een kwartier voor tijd invallen. “Het was mijn eerste wedstrijd op een WK. Je kon zien hoe gelukkig ik was”, aldus de schlemiel. “Deelname aan het WK was de grootste droom die ik had. Het is binnen twintig minuten veranderd in een nachtmerrie.”

Bouhaddouz ging er niet in mee dat hij later misschien wel kan lachen om zijn eigen doelpunt. “Daar denk ik niet over na. Ik kan nu alleen mijn excuses aanbieden aan 35 miljoen Marokkanen en mijn medespelers. Gelukkig heeft niemand in de kleedkamer mijn hoofd eraf geslagen.”