Tagliafico: ‘Het was ongelooflijk, je voelt je geïntimideerd door Messi’

Nicolás Tagliafico staat voor zijn debuut op een WK. Zaterdagmiddag kruist Argentinië in Moskou de degens met IJsland in de eerste groepswedstrijd. Alle ogen zijn dan gericht op Lionel Messi, weet ook Tagliafico. De linksback van Ajax heeft veel bewondering voor zijn beroemde collega, maar probeert Messi vooral als een 'gewone' ploeggenoot te zien.

Tagliafico debuteerde iets meer dan een jaar geleden in de Argentijnse ploeg. Hij kan zich de kennismaking met Messi nog herinneren. "In het begin was het ongelooflijk. Je voelt je, hoe leg je dat uit, geïntimideerd", erkent hij bij de NOS. "Maar gelukkig kan ik nu met hem omgaan alsof hij een gewone ploeggenoot is, want dat is hij in feite ook. Ik heb nog geen vriendschap met hem opgebouwd, maar ik leer hem steeds beter kennen en hij is een geweldige man."

Argentinië met of zonder Messi: het is op alle vlakken 'een wereld van verschil', beaamt de Ajacied. Hij noemt de invloed van de aanvaller van onschatbare waarde. "Als hij niet aan het voetballen is, kijk ik soms naar hem en zie ik iemand die wereldberoemd is. Dan denk ik: hoe houdt hij zich staande? Dat is vast moeilijk. Hij kan niet over straat. Maar ik probeer hem als ploeggenoot te behandelen en er ook van te genieten."