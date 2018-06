Veldwijk tekent in Jupiler League: ‘Prettig om terug te zijn in deze regio’

Lars Veldwijk blijft actief op de Nederlandse velden. De 26-jarige spits heeft een contract voor een seizoen met een optie voor een extra jaar ondertekend bij Sparta Rotterdam, zo maakt de degradant zaterdagochtend bekend. Veldwijk komt over van FC Groningen, waar zijn contract nog twee seizoenen doorliep.

Donderdag werd duidelijk dat Sparta dicht bij de komst van Veldwijk was en een dag later is de deal beklonken. Vorige maand was Veldwijk nog in Bulgarije voor gesprekken met CSKA Sofia, maar die transfer liep stuk nadat duidelijk werd dat Groningen nog een transfersom wilde ontvangen. Veldwijk was op ramkoers met de club, nadat hij het in februari aan de stok kreeg met trainer Ernest Faber en weigerde om in te vallen tegen ADO Den Haag.

De spits werd vervolgens uit de selectie gezet en kwam later nog negatief in het nieuws toen hij zijn geslachtsdeel toonde voor de camera van vriendin en vlogster Monica Geuze. Bij Sparta hoopt Veldwijk op een nieuw begin. Het wordt zijn tiende club; eerder kwam hij onder meer uit voor PEC Zwolle, Nottingham Forest, Excelsior en FC Utrecht. "Ik heb heel duidelijk gekozen voor Sparta Rotterdam. Na gesprekken met de technische mensen bleek duidelijk dat de ambitie van Sparta heel erg aansluit bij mijn plannen", vertelt Veldwijk op de website van zijn nieuwe club.

"De club wil promoveren. Dat de Eerste Divisie komend seizoen een hele interessante editie wordt met veel clubs die bovenin willen spelen is bekend, maar die uitdaging gaan we graag aan. Persoonlijk vind ik het ook prettig om terug te keren naar deze regio en dan is Sparta een uitstekende keuze", vertelt hij. Technisch Manager Henk van Stee is in zijn nopjes met de transfer. "Lars is een spits die bekend staat als een speler die doelpunten kan maken. Hij is niet voor niets eerder topscorer geweest van de Eerste Divisie."