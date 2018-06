‘Het is duidelijk dat ook Peter Bosz er uitstekend op staat bij PSV’

Het wordt een drukke zomer voor PSV. Na het vertrek van technisch manager Marcel Brands en hoofd opleidingen Pascal Jansen bereidt de landskampioen zich nu voor op een leven zonder Phillip Cocu: de trainer bereikte een principeakkoord met Fenerbahçe en moet deze maand nog gepresenteerd worden in Istanbul. Mark van Bommel is de topkandidaat om Cocu op te volgen.

Van Bommel heeft nu ongeveer net zoveel ervaring als Cocu bij diens start in 2013, stipt het Eindhovens Dagblad aan. Net als Cocu was Van Bommel assistent bij jeugdelftallen, leidde hij de A1 en deed hij ervaring op als assistent-bondscoach: Van Bommel werkte met Bert van Marwijk samen bij Saudi-Arabië en is nu zijn rechterhand bij Australië. Zaterdag zit Van Bommel in de dug-out tijdens de groepswedstrijd tussen Frankrijk en Australië op het WK.

Doordat met Van Bommel een traject is ingeslagen, is het 'zeer onwaarschijnlijk' dat PSV extern op zoek gaat naar een opvolger van Cocu. "Hoewel duidelijk is dat een trainer als Peter Bosz er (ook) uitstekend op staat in Eindhoven. En vrij is", voegt de regionale krant daar evenwel aan toe. Men schrijft verder dat het vooral de vraag is of Van Marwijk een rol krijgt bij PSV, als Van Bommel het roer overneemt. Zowel een functie als assistent-trainer als een 'klankbordrol', zoals Guus Hiddink die gaandeweg kreeg in het eerste jaar van Cocu, behoort tot de opties.

Het naderende vertrek van Cocu komt in ieder geval als een verrassing bij PSV. 'In alle geledingen' werd de club overvallen door het nieuws. "Men hield er rekening mee dat hij na het komende seizoen een vertrek naar bijvoorbeeld een club in de subtop in Spanje zou overwegen", aldus de krant. Ook assistent Ruud Brood is verbaasd: hij was akkoord over een nieuw contract, maar wil nu afwachten wat zijn rol komend seizoen wordt. Normaal gesproken gaat assistent Chris van der Weerden met Cocu mee naar Istanbul.