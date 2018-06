United en Juventus in gesprek over vijf spelers

Als Jorginho naar Manchester City vertrekt gaat Napoli bij OGC Nice aankloppen voor Jean Michaël Seri. De Franse club vraagt veertig miljoen euro voor de verdediger, die eerder al gelinkt werd aan Arsenal, Liverpool, AS Roma en Paris Saint-Germain. (La Gazzetta dello Sport)

Seri is niet de enige middenvelder op wie Napoli zijn pijlen richt. De Italianen hebben een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op Rudy van Bayern München. (Calciomercato)