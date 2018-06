Piqué verdedigt zichzelf: ‘Bartomeu belde me op en was opgefokt’

Gerard Piqué heeft veel kritiek te verduren gekregen voor zijn rol in La Decisión, de documentaire waarin Antoine Griezmann bekendmaakte bij Atlético Madrid te blijven. De verdediger van Barcelona is de oprichter van Kosmos Studios, dat de documentaire produceerde. Zelf speelde Piqué ook een rol bij het filmen van de beelden.

Het idee kwam niet van de Spanjaard zelf, vertelt hij na de 3-3 remise tussen Portugal en Spanje aan AS. Hij vindt niet dat hij een grens heeft overtreden. "Een paar maanden geleden vertelde Griezmann mij dat er een kans bestond dat hij naar Barcelona zou komen. Toen hij de beslissing wilde nemen, gaf hij aan dat we het konden opnemen", blikt Piqué terug. "Ik heb het proces niet van dag tot dag meegemaakt en ik wist niet wat hij had besloten."

Vrijdag werd Piqué gebeld met de mededeling dat de beelden uitgezonden zouden worden. "Ik word bekritiseerd om iets wat toch wel gebeurd zou zijn. Ik heb Griezmann niet geadviseerd. Ik heb alleen de camera neergezet om te laten zien hoe moeilijk het was", legt hij uit. "Toen ik wist dat de beelden uitgezonden zouden worden, heb ik de club meteen gebeld. Er was geen tijd meer om te reageren."

Piqué vindt het 'goed' dat de buitenwereld kan zien hoe een voetballer tot een besluit komt over zijn toekomst. Binnen Barcelona werd echter woedend gereageerd op de rol die de mandekker speelde. Voorzitter Josep Maria Bartomeu belde Piqué meteen op. "Bartomeu was opgefokt. Barcelona gaat boven alles en er zijn genoeg spelers die naar ons toe willen komen. Voor veel spelers was deze documentaire wel herkenbaar", aldus de international.