Geen perfecte wedstrijd voor Kuipers: ‘Een minnetje achter zijn naam’

Björn Kuipers had vrijdag de leiding over de wedstrijd tussen Egypte en Uruguay (0-1) op het WK en was op geen foutje te betrappen. Volgens Mario van den Ende heeft de Nederlandse arbiter ‘een dikke voldoende’ gescoord, al wist hij niet uit te blinken. “Daar kreeg hij te weinig voor te doen.”

Volgens Van den Ende heeft Kuipers geen perfecte wedstrijd gefloten. "Hij had de eerste helft uitstekend door dat Abdalla El Said een schwalbe maakte, maar ’vergat’ een gele kaart te geven. Dat had een bonuspunt kunnen zijn, maar werd nu een minnetje achter zijn naam”, zegt de oud-scheidsrechter, actief op de WK’s van 1994 en 1998, in gesprek met De Telegraaf.

Oud-arbiter Jan Keizer was lovend over het optreden van Kuipers. "Héél soeverein", zegt hij. "Hij dwong binnen een paar minuten al volledige acceptatie af bij beide teams en dat is de hele wedstrijd zo gebleven. Kuipers was voortdurend in de buurt van de bal, durfde op gezette tijden de voordeelregel toe te passen en ook de samenwerking met zijn assistenten oogde perfect. Hij toonde zich een echte leider."

Een hoogtepunt uit de wedstrijd van Kuipers kan Keizer niet noemen. "Ik vond het in z’n geheel een arbitrale topprestatie. En dat in zo’n wedstrijd, in het begin van het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld. De druk die daarop staat is ongekend, vergis je niet. Petje af voor Kuipers en zijn team."