‘Ik zou Cristiano Ronaldo niet ruilen voor iemand uit mijn selectie’

Fernando Hierro heeft zijn debuutwedstrijd als bondscoach van Spanje niet kunnen opluisteren met een overwinning. De woensdag aangestelde keuzeheer zag zijn elftal vrijdag met 3-3 remiseren tegen Portugal. Cristiano Ronaldo maakte een hattrick in het spektakelstuk en wordt na afloop bewierookt door Hierro. "Tegen een speler als Ronaldo kunnen zulke dingen gebeuren."

Ronaldo bracht Portugal tweemaal op voorsprong, maar Spanje kwam terug in de wedstrijd en leidde een groot deel van de tweede helft met 2-3. Twee minuten voor tijd schoot Ronaldo echter prachtig raak uit een vrije trap. "Elk team mag heel blij zijn met iemand als Ronaldo", vertelt Hierro, die in het seizoen 2014/15 als assistent-trainer van Real Madrid samenwerkte met CR7. "Ik heb een erg goede relatie met hem, al zou ik hem zeker niet inruilen voor iemand uit mijn selectie."

Met zijn hattrick was Ronaldo de grote man in Sochi, maar ook Diego Costa speelde een indrukwekkende wedstrijd. Hij maakte de eerste twee Spaanse doelpunten. "Ik moet hard werken om monden van mensen te snoeren. Mijn doelpunten waren belangrijk, maar ik voelde me de hele wedstrijd goed", vertelt de aanvaller in de Spaanse pers. "Ik vind dat we verdienden te winnen. We creëerden veel meer kansen en hadden meer balbezit. We kwamen twee keer op gelijke hoogte, maar konden geen overwinning behalen."

Middenvelder Isco neemt zijn elftal niets kwalijk. Hij baalt van het resultaat, maar zag voldoende inzet bij Spanje. "Dit is het WK. Je krijgt niets cadeau. In het voetbal gebeuren vaak dingen die je niet ziet aankomen, maar ik ben trots op onze ploeg", geeft hij aan. "We hebben alles gegeven en we verdienden meer. Portugal speelde ook goed. We hebben het geprobeerd en we hebben over het geheel een goed gevoel."

Voor David de Gea werd het een middag om snel te vergeten: hij blunderde bij het tweede doelpunt van Ronaldo. De keeper liet de bal glippen, maar Isco tilt er niet zwaar aan. "De Gea is een volwassen man. We maken allemaal fouten. Over vijf dagen krijgt hij de kans om revanche te nemen. Niks aan de hand." Ook Hierro verwijt zijn doelman niets, vertelt hij bij de BBC. "We gaan niet naar iemand wijzen of iemand de schuld geven. We hebben geen twijfels over De Gea en hij twijfelt ook niet aan zichzelf."