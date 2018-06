‘Van Leeuwen stelt oude bekende aan als assistent-trainer bij FC Twente’

Gonzalo Garcia Garcia wordt de nieuwe assistent-trainer van FC Twente. Volgens De Telegraaf wordt het vastleggen van de oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo een van de eerste daden van technisch directeur Ted van Leeuwen sinds zijn terugkeer in Enschede.

Garcia Garcia moet de rechterhand worden van Marino Pusic. De in Uruguay geboren Spanjaard is in Nederland bekend als oud-speler van onder meer AGOVV, sc Heerenveen, Heracles, FC Groningen en VVV-Venlo. Van Leeuwen haalde hem als speler in 2005 naar Nederland, waar hij in Apeldoorn voor AGOVV ging spelen. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn loopbaan als speler en ging hij aan de slag als assistent van John Lammers bij het Deense Esbjerg, waar Van Leeuwen technisch directeur was.

Eerder deze week liet de clubleiding van FC Twente aan Boudewijn Pahlplatz al weten dat er voor hem komend seizoen geen plaats meer is. Hij was sinds 2007 werkzaam als trainer bij de inmiddels gedegradeerde club. Hij begon als techniektrainer en stroomde daarna door als assistent-trainer. Sjors Ultee, de assistent-trainer van vorig seizoen, tast nog in het duister wat betreft zijn rol voor komend seizoen.