‘Gerbrands regisseert metamorfose PSV na principe-akkoord Cocu’

Na technisch manager Marcel Brands en hoofd opleidingen Pascal Jansen is Phillip Cocu het derde ‘zwaargewicht’ dat PSV deze zomer gaat verlaten. Hoewel de Eindhovenaren rekening hielden met een eventueel vertrek van de trainer, is de wisseling van de wacht op drie topfuncties niet wenselijk. Desondanks heeft algemeen directeur Toon Gerbrands volgens De Telegraaf het complete scenario voor de ‘verbouwing’ van PSV klaarliggen.

PSV had liever niet gezien dat zowel de trainer, technisch manager en hoofd jeugdopleiding vlak achter elkaar zouden vertrekken. Cocu heeft volgens het dagblad een principe-akkoord bereikt met Fenerbahçe en de nieuwe president Ali Koç wil de opvolger van Aykut Kocaman nog voor 1 juli presenteren. De clubleiding van de Turkse topclub sprak donderdag al met de huidige trainer van PSV en niets lijkt een overstap meer in de weg te staan.

Bij PSV zijn het drukke tijden voor Gerbrands, die behalve een nieuwe trainer nu ook een nieuwe technisch manager en hoofd opleiding moet aanstellen. Toen eerder dit jaar de interesse van Everton voor Brands op gang kwam, schakelde de clubleiding achter de schermen al door. John de Jong, nu nog hoofd scouting, is de beoogde nieuwe td bij de regerend landskampioen. Bij PSV is men zeer tevredeven over het netwerk dat De Jong heeft opgebouwd en ook is zijn kijk op spelers goed, zo bewees hij tijdens de samenwerking met Brands.

Van Bommel is de beoogde nieuwe trainer. Hij deed al ervaring op als assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Eerder dit jaar kreeg hij van de club toestemming om samen met Van Marwijk Australië te leiden op het WK in Rusland. ‘Op het WK pakt Van Bommel wéér extra ervaring en bagage mee voor zijn toekomstige baan als hoofdtrainer van PSV. De stap van de hoogste jeugdploeg van PSV en een nationaal team naar het eerste elftal van de landskampioen en de Champions League is straks lang niet zo groot meer’, zo staat er in de krant te lezen.