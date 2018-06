De Gea bijt van zich af na blunder: ‘Ik heb niemand vermoord’

David de Gea blunderde vrijdagavond opzichtig tijdens de eerste groepswedstrijd van Spanje tegen Portugal. Vlak voor rust ging de doelman van Manchester United de fout in bij de 2-1, toen Cristiano Ronaldo een slap schot op doel afvuurde. De Gea zegt zich niet druk te maken om zijn blunder en verwacht dat hij de volgende wedstrijd tegen Iran gewoon weer op doel staat.

Spanje ging rusten met een 2-1 achterstand en kwam door goals van Diego Costa en Nacho op een 2-3 voorsprong. Uiteindelijk moest de wereldkampioen van 2010 genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel door in totaal drie treffers van Ronaldo. Aan de 1-0 en 3-3 kon De Gea weinig doen, maar bij de tweede goal van Ronaldo ging hij in de fout. Hij vreest ondanks zijn blunder niet voor zijn basisplaats. “Als we iedere speler gaan vervangen zodra hij een fout maakt... Ik ben er heel rustig onder. Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd.”

De Gea blijft rustig onder de kritiek. “De ene dag ben je ontzettend goed en de andere dag weer enorm slecht. Het is niet alsof ik iemand heb vermoord. Dit hoort erbij. Ik ben enorm blij met de steun van mijn trainer en ploeggenoten. Iedereen moet ervoor zorgen dat hij gefocust blijft, ook ik”, aldus De Gea, geciteerd door Marca.

Tegenover Onda Cero ging De Gea nog even door over de kritiek aan zijn adres. “Ik denk dat er in Spanje altijd veel kritiek op mij is. Ik hoor nooit iemand positief over mij praten. Er zijn veel mensen die mij niet hebben verdedigd op momenten dat ze dat wel hadden moeten doen”, aldus de sluitpost, die tot slot nog kort in ging op het ontslag van Julen Lopetegui. “Het team is hechter dan ooit tevoren. We hebben onze problemen gehad en willen dat achter ons laten.”