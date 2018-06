‘Reza’ steunt Bouhaddouz op Instagram: ‘Ik wil je het beste wensen’

Iran won vrijdagavond met 1-0 van Marokko door een knullig eigen doelpunt van Aziz Bouhaddouz. De Marokkaans international kopte de bal in de 95ste minuut in eigen doel en was na afloop ontroostbaar. De tranen rolden over de wangen van de Marokkaans international, terwijl zijn ploeggenoten hem een hart onder de riem staken. Iraans international Reza Ghoochannejhad heeft de schlemiel van de avond toegesproken via sociale media.

“Ik ken je niet persoonlijk, maar soms win je en soms verlies je. Laat dit eigen doelpunt je niet neerhalen. We zijn allemaal professionals en dit is onderdeel van het voetbal. Ik ben enorm blij en trots op mijn team en land, maar wilde je het beste wensen in je carrière”, aldus de aanvaller van sc Heerenveen op Instagram.

@aziz_bouhaddouz I don't know you personally but in life, sometimes you win, sometimes you lose. Don't let this owngoal bring you down. We are all professional sportsmen and this is a part of football. I am so happy and proud of my team and my country, but wanted to wish you also all the best in your career. Reza. ???? 91.1k Likes, 3,205 Comments - Reza Ghoochannejhad (@rgucci16) on Instagram: "@aziz_bouhaddouz I don't know you personally but in life, sometimes you win, sometimes you lose...."

De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard was na afloop diep teleurgesteld over het resultaat. “Als ik met een gelijkspel naar de persconferentie was gekomen, was ik zwaar teleurgesteld geweest”, reageerde hij na afloop. “Maar wat er in blessuretijd is gebeurd, was echt het ergste wat ons kon overkomen.2

Marokko lijkt kansloos voor de volgende ronde. De Leeuwen van de Atlas staan onderaan in de groep en neemt het nog op tegen Portugal en Spanje. “Nu moeten we ons meteen op de volgende wedstrijd gaan focussen. Als je aan een toernooi begint met nul punten wordt het altijd heel lastig", aldus Renard. “Maar er kan nog veel gebeuren."