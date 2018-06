Braga verruilt Fortuna voor Portugees avontuur: ‘Twee slapeloze nachten'

FUNCHAL/SITTARD - Na twee hectische dagen was Cláudio Braga afgelopen week voor even terug in Nederland. De 43-jarige oefenmeester ondertekende enkele dagen geleden een tweejarig contract bij Club Sport Marítimo en leerde in sneltreinvaart zijn nieuwe werkomgeving op het Portugese eiland Madeira kennen. Over een kleine twee weken begint Braga aan zijn eerste avontuur als hoofdtrainer op het hoogste niveau.

Door Chris Meijer

Marítimo eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Liga NOS, het hoogste niveau in Portugal. Os Verde-Rubros zijn de laatste jaren een vaste waarde in de subtop van de Portugese competitie en waren recent meer dan eens actief in de Europa League. Na het vertrek van trainer Daniel Ramos, die twee jaar aan het roer stond op Madeira en nu naar Chaves verkast, moest de club op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Als gevolg daarvan rinkelde anderhalve week geleden de telefoon in huize Braga. “Eigenlijk had ik besloten om bij Fortuna Sittard te blijven, dus ik was best wel verrast toen het telefoontje van Marítimo kwam. Dan moet je heel snel schakelen en heel snel gaan denken”, zegt Braga in gesprek met Voetbalzone. De geboren Portugees was sinds de zomer van 2017 werkzaam als hoofd jeugdopleidingen in Sittard. Nadat trainer Sunday Oliseh op non-actief gesteld werd, nam Braga samen met Kevin Hofland het eerste elftal van de Limburgers onder zijn hoede.

Cláudio Braga schudt tijdens zijn presentatie bij Marítimo de hand van voorzitter Carlos Pereira. (Foto via Marítimo)

Onder het bewind van Hofland en Braga verloor Fortuna sinds februari geen wedstrijd meer en keerde de club voor het eerst in zestien jaar terug in de Eredivisie, dankzij een tweede plaats in de Jupiler League achter kampioen Jong Ajax. “Men wist dat er al over een langere periode conflicten waren tussen Sunday en het bestuur”, vertelt de oefenmeester over het moment van instappen. Fortuna had op dat moment vier wedstrijden achter elkaar verloren. “In de beginsituatie, toen Kevin en ik instapten, was het zelfvertrouwen laag en stond het team er conditioneel niet goed voor. Maar we wisten wel dat ze heel goed konden voetballen en dat ze het als team heel goed met elkaar konden doen. Op dat moment maak je een strijdplan, met een werkwijze en een plan van aanpak. Dat het dan lukt om te promoveren, heeft er mee te maken dat het een beetje meezit aan de ene kant. Maar aan de andere kant heeft het ook te maken met onze competenties, omdat we de juiste keuzes hebben gemaakt.”

Vooraf was al afgesproken dat Braga na het achteraf succesvolle halfjaar weer terug zou keren naar de functie van hoofd jeugdopleidingen. Met René Eijer haalde Fortuna een nieuwe hoofdtrainer in huis, terwijl Kristof Aelbrecht en Hofland hem volgend seizoen zullen assisteren. “Het was dubbel. Natuurlijk had ik graag meegegaan naar de Eredivisie in de technische staf, maar aan de andere kant werd mij al voordat ik instapte verteld dat ze met Eijer en Aelbrecht verder zouden gaan. Ik was heel goed geïnformeerd. Op dat moment was ook niet belangrijk wat ik persoonlijk ambieer. Ik moest als goede professional weten dat het op dat moment belangrijk was om voor de club aan de slag te gaan. Je wil de club weer op het juiste niveau terugbrengen waar iedereen het graag wil zien. Ik heb me al die tijd dan ook helemaal niet bezig gehouden met volgend seizoen, tot de promotie. Want dan is het klaar en dan moet je wel weer denken: wat is er nu voor mij? Wat wil ik zelf?”

Cláudio Braga en Kevin Hofland voorafgaand aan de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Jong PSV (1-0), waarin de Limburgers promotie zouden afdwingen.

Ondanks verschillende aanbiedingen had Braga besloten om als hoofd jeugdopleidingen bij Fortuna aan de slag te blijven. “Die waren niet aantrekkelijk genoeg, vond ik. Of dat waren gewoon telefoontjes om gewoon even te kijken en dus niet concreet genoeg. Ik had wel het gevoel dat er vroeg of laat iets zou kunnen komen. Maar ik zat heel goed bij Fortuna, dus ik hoefde niks te forceren”, verklaart Braga, die dus wel toehapte toen Marítimo zich bij hem meldde. “Ik heb zeker getwijfeld. Ik ben er van overtuigd dat Fortuna de mensen heeft voor de lange termijn, die de club weer gezond gaan maken. Op sportief gebied kunnen ze de club weer in balans brengen. Daar had ik zeker mijn aandeel en mijn rol in kunnen hebben. Dus ik denk dat er bij Fortuna nog heel veel te doen is en dat was hartstikke leuk geweest. Ik heb er daarom wel minimaal twee slapeloze nachtjes van gehad.”

Het feit dat Braga bij Marítimo zijn eerste kans krijgt als hoofdtrainer op het hoogste niveau, gaf voor hem de doorslag om Fortuna te verlaten. Eerder werkte de oefenmeester als eindverantwoordelijke bij amateurclubs FC ’s-Gravenzande en Nieuwerkerk, terwijl hij ook werkzaam was in de jeugdopleiding van Excelsior, Sparta Rotterdam, Feyenoord, PSV en FC Utrecht. Het wordt overigens niet het eerste trainersavontuur voor Braga in zijn geboorteland. Eerder werkte hij als assistent-trainer bij Vitória Sétubal en Santa Clara. Braga werd in Lissabon geboren en kwam op zijn vierde naar Nederland. Logischerwijs beheerst hij dan ook de Portugese taal, dat hij kan afwisselen met het Nederlands met een lichte Rotterdamse tongval. Voor Marítimo is de Nederlands-Portugese mix die Braga in huis heeft waarschijnlijk een reden geweest om hem als trainer binnen te halen.

Het Estádio do Marítimo, de thuishaven van Marítimo.

“Met waar de club voor staat, wilden ze een trainer die in jeugd wil investeren en geïnteresseerd is in alles wat bij de club gebeurt, dus niet alleen bij het eerste elftal. Een soort moderne manager”, stelt Braga. Marítimo is volgens hem een club die altijd heeft opengestaan voor de Nederlandse voetbalschool. Nadat Braga als jeugdspeler van Feyenoord en Excelsior niet het betaald voetbal wist te halen, heeft hij via het CIOS zijn trainerspapieren behaald. “Ik ben in de Nederlandse voetbalschool gevormd, dus dan ga je zo te werk. Aan de andere kant heb ik me de laatste jaren verdiept in alle ontwikkelingen van het voetbal. De werkwijze die ik wil gaan toepassen, is meer dynamisch. Aan de ene kant is het de Nederlandse voetbalschool, maar aan de andere kant moet ik me aanpassen. Je hebt ook te maken met Braziliaanse en Argentijnse spelers, bijvoorbeeld. Als trainer moet je daar begrip voor hebben.”

Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij Marítimo. Er wordt verwacht dat de club minimaal zal meedraaien in de subtop, zo stelt Braga. “De laatste twee of drie jaar is er qua organisatie en qua visie heel veel gebeurd. Marítimo heeft geïnvesteerd in de jeugdopleiding, samenwerking met sportuniversiteiten en in een nieuw stadion. Dat maakt het plaatje compleet, waardoor er hele mooie mogelijkheden liggen om goed werk te leveren. Als er met een duidelijke visie gewerkt en geïnvesteerd wordt, hoop je ieder jaar een stukje beter te worden. Als je elke keer tien procentjes kan verbeteren, hoop je dat dit ook in de wedstrijduitslagen zichtbaar kan worden. Het is een ambitieuze club, waar dat min of meer geëist wordt”, zegt de oefenmeester. “Heb je een club die tegen degradatie speelt of die net gepromoveerd is, dan is het toch anders. Dat is ook leuk, maar de stap naar een club als Marítimo geeft mij een veilig gevoel. Er is sprake van een stapje hogerop. Het proces wordt interessant.”

Op 25 juni begint Braga met Marítimo aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tachtig procent van de spelersgroep die afgelopen jaar als zevende eindigde in de Liga NOS, blijft op Madeira actief. Braga kijkt uit naar de start van zijn eerste avontuur als trainer op het hoogste niveau. "Marítimo is geen kleine club in Portugal, het is echt een club met dimensie. Iedereen kent Marítimo in Europa. De Portugese competitie is van een hoog niveau en ik denk dat ik me daarbinnen kan blijven ontwikkelen. Het feit dat dit een mooie kans als hoofdtrainer is, heeft de doorslag gegeven. Ik denk niet dat mijn ontwikkeling daar gaat stagneren.”