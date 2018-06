Cristiano Ronaldo: ‘Dit is het resultaat van vele jaren training’

Cristiano Ronaldo was vrijdagavond de absolute uitblinker bij de kraker tussen Portugal en Spanje. De aanvaller van Real Madrid schoot zijn land tot twee keer toe op voorsprong, om uiteindelijk vlak voor tijd met zijn derde doelpunt vanuit een vrije trap een gelijkspel uit het vuur te slepen (3-3). “Het team is blijven vechten tot aan het einde”, aldus Ronaldo na afloop.

Ronaldo schoot Portugal al in de vierde minuut op voorsprong. Vanaf elf meter liet hij David de Gea vissen. De Spaanse doelman ging vervolgens vlak voor rust opzichtig de fout in bij een schot van Ronaldo vanaf de rand van het strafschopgebied. Na rust boog Spanje de 2-1 achterstand om in een 2-3 voorsprong via Diego Costa en Nacho. Laat in de tweede helft scoorde Ronaldo vanuit een vrije trap en bepaalde zo de eindstand op 3-3.

“Dit is het resultaat van vele jaren training”, reageerde de sterspeler na afloop op de Portugese radio. “Mensen hebben altijd in mij geloofd en ik heb altijd hard gewerkt voor mijn land. We hebben gespeeld om te winnen, maar dit gelijkspel biedt genoeg kansen.”

'Ik geloof in mezelf”, ging Ronaldo verder tegenover RTP. “Hier doe ik het voor, maar ik wil vooral benadrukken dat ik de reactie van het team erg knap vind. We begonnen goed, daarna hadden we het moeilijker en na rust kwamen we achter. Maar we hielden stand. Uiteindelijk is een gelijkspel in mijn ogen terecht.”

De aanvoerder van Portugal denkt dat hij en zijn ploeggenoten dit WK ver kunnen komen. “Dit team heeft veel kwaliteit”, klinkt het. “We hebben veel over voor de winst en we blijven er tot het einde in geloven. Dit was pas de eerste wedstrijd en we speelden tegen een van de favorieten. We kwamen goed voor de dag en hebben laten zien dat we tot het einde blijven gaan.”