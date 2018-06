Messi sluit niets uit: ‘Het hangt ervan af van hoe deze maand verloopt’

Lionel Messi weet niet of hij deze week gaat beginnen aan zijn laatste WK met Argentinië. Hij schrijft in zijn column voor La Nacion dat hij zijn toekomst bij de nationale ploeg laat afhangen van de prestaties van de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli op het huidige eindtoernooi in Rusland.

Voor Argentinië gaat het WK zaterdag van start tegen IJsland. “Ik krijg vaak de vraag of dit mijn laatste WK is, maar ik weet het niet”, aldus de dertigjarige Messi. “Ik ben daar nu niet mee bezig. Het hangt ervan af van hoe deze maand verloopt, waar we dit toernooi eindigen.”

Sampaoli benadrukte vrijdag dat hij niet denkt dat het WK in Rusland het laatste mondiale toernooi is voor zijn sterspeler. “Ik denk niet dat dit het laatste WK van Messi zou moeten zijn. Hij is een genie en speelt als een genie”, aldus de keuzeheer, die veel verwacht van de aanvaller. “Hij is fit en goed voorbereid. Hij kijkt er naar uit en hij hoopt zijn droom uit te kunnen laten komen. Ik denk niet dat hij onder grote druk staat. Hij zou ook niet onder druk moeten staan, want hij maakt veel mensen blij met zijn spel.”

Sampaoli maakte vrijdag op een persconferentie zijn opstelling voor het duel met IJsland al bekend. Ajacied Nicolás Tagliafico krijgt een basisplaats. “We hebben in deze opstelling getraind en ik vind het niet nodig ze nog langer geheim te houden”, aldus de coach. “We zijn klaar om ons de komende maand te tonen als één van de sterkste landen ter wereld.”

Opstelling Argentinië tegen IJsland: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia, Mesa, Messi, Di Maria en Agüero.