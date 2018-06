Ronaldo laat Spanje gedesillusioneerd achter met hattrick

Cristiano Ronaldo heeft Portugal vrijdagavond met een hattrick een punt bezorgd in het openingsduel met Spanje op het WK. De Portugezen gaven een 2-1 voorsprong na rust uit handen, maar uiteindelijk was het de superster van Real Madrid die met een heerlijke vrije trap toch nog het laatste woord had: 3-3.

Spanje werd afgelopen woensdag opgeschrikt door het plotselinge ontslag van bondscoach Julen Lopetegui en la Furia Roja kreeg in het duel met Portugal al snel een nieuwe dreun te verwerken. Ronaldo werd al drie minuten voetballen in het strafschopgebied van de Spanjaarden onderuitgehaald door Nacho, waarna een strafschop volgde. De sterspeler van Real Madrid ging vervolgens zelf achter de bal staan en benutte het buitenkansje uiteindelijk feilloos. Portugal kwam zo al vroeg in een zetel terecht. Het team van bondscoach Fernando Santos plooide terug op eigen helft en liet het initiatief aan zijn buurland.

Spanje had aanvankelijk moeite om de Portugese muur te slechten, maar dankzij de individuele klasse van Diego Costa kwam de ploeg halverwege de eerste helft toch langszij. De spits troefde eerste Pepe na een lange bal van achteruit in de lucht af en stuurde vervolgens José Fonte met enkele fraaie kapbewegingen het bos in, alvorens hij succesvol afdrukte: 1-1. Het doelpunt gaf Spanje de nodige moraal. Zo teisterde Isco de lat met een verwoestende uithaal, terwijl Andrés Iniesta rakelings naast schoot. Spanje maakte zo aanspraak op een voorsprong, maar uiteindelijk was Portugal de ploeg die op slag van rust tegen de verhoudingen in nog voor een tweede maal toesloeg.

Ronaldo beproefde van een meter of zeventien zijn geluk en zag het leder vervolgens via de blunderende David de Gea binnenvallen. De Portugezen gingen zo met een voorsprong rusten, maar Spanje kantelde de wedstrijd in het eerste kwartier na rust volledig. Diego Costa tikte andermaal de gelijkmaker binnen nadat Sergio Busquets de bal uit een vrije trap had teruggelegd, waarna Nacho nog voor het verstrijken van het uur de 2-3 op het scorebord bracht. De verdediger kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en produceerde vervolgens een fraaie uithaal die doelman Rui Patrício te machtig was.

Daarna was het bij vlagen genieten van het Spaanse positiespel. De formatie van Fernando Hierro, die na het ontslag van Lopetegui naar voren werd geschoven door de Spaanse voetbalbond, liet de bal rustig rondgaan en had eigenlijk vrij weinig te duchten van de Portugezen. Diego Costa had twintig minuten voor tijd de beslissing op zijn voet, maar hij schoot na goed voorbereidend werk van Jordi Alba naast. Spanje leek het duel evenwel simpel uit te spelen, maar Ronaldo bepaalde twee minuten voor tijd toch nog anders. De vedette mocht aanleggen voor een vrije trap en completeerde zijn hattrick uiteindelijk met een fraaie trap.