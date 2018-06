‘Tijdens de training waren we er nog zeker van dat Salah kon spelen’

Zonder sterspeler Mohamed Salah ging Egypte vrijdagmiddag in extremis onderuit in zijn eerste wedstrijd op WK tegen Uruguay (0-1). De aanvaller van Liverpool was onvoldoende hersteld van een schouderblessure en zat om die reden negentig minuten op de bank, zo licht bondscoach Héctor Cúper toe tijdens een persconferentie.

Salah viel bijna drie weken geleden geblesseerd uit in de finale van de Champions League tegen Real Madrid en maakte pas onlangs zijn rentree op het trainingsveld. Cúper besloot zijn sterspeler te sparen voor de resterende groepsduels, met respectievelijk Rusland en Saudi-Arabië. "Ik heb de keuze samen met de medische staf gemaakt. Tijdens de training waren we er nog zeker van dat hij kon spelen. Aan het eind van de training werd hij echter nader onderzocht door de artsen, waarna twijfel ontstond”, vertelt de oefenmeester.

"We vreesden dat hij opnieuw geblesseerd kon raken als hij zou vallen of geraakt zou worden door een speler. We wilden een nieuwe blessure voorkomen", vervolgt Cúper, die ervan overtuigd is dat Salah in het vervolg van het WK nog van zeer grote waarde kan zijn voor Egypte. "We besloten het risico niet te nemen. We willen er zeker van zijn dat we tegen Rusland en Saudi-Arabië weer de beschikking over hem hebben."

Zonder Salah hield Egypte lang stand tegen Uruguay. Een laat doelpunt van José María Giménez zorgde er echter voor dat het Afrikaanse land uiteindelijk met lege handen achterbleef. "Salah is extreem belangrijk voor ons, dat kan niemand ontkennen, maar ik moet benadrukken dat je ook een goede ploeg moet hebben. Volgens mij heeft Egypte een goede ploeg. Misschien was de uitkomst anders geweest met Salah, maar dat weten we niet. Hij heeft in het verleden echter veel bijgedragen aan het team en zal dat in de volgende wedstrijden weer doen", aldus Cúper.