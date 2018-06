Ziyech baalt stevig na dramatische nederlaag: ‘Dit komt zeker hard aan’

Marokko heeft vrijdagavond de eerste groepswedstrijd op het EK verloren. Iran ging er in de absolute slotfase met de overwinning vandoor, doordat Aziz Bouhaddouz diep in blessuretijd de bal in eigen doel kopte. Hakim Ziyech speelde de hele wedstrijd en kon het verschil niet maken. De Ajacied baalde na afloop stevig in gesprek met de NOS.

“Dit komt zeker hard aan”, reageerde de teleurgestelde middenvelder. “We leven met zijn allen zo erg naar deze wedstrijd toe en als het dan niet lukt, dan moet je gewoon die 0-0 over de streep trekken. Het is nu even slikken. We hebben nog twee wedstrijden en we gaan vechten tot we erbij neervallen.”

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Ziyech een goede kans om Marokko op voorsprong te schieten. Hij kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangelegd, maar trapte over de bal heen. “Die bal hobbelt op. Ik had hem al geteld. In de tweede helft nog een schot die de keeper goed pakt. Het maakt niet uit hoe goed je speelde vandaag, als je met 1-0 verliest, kun je niet tevreden zijn.”

Aan Iraanse zijde was Alireza Jahanbakhsh door het dolle heen na de overwinning. “Dit is echt ongelooflijk. We hebben het zo goed gedaan. Ik denk dat in Iran iedereen op straat is gegaan. Dit is zo mooi. De mensen in ons land zijn gek op voetbal”, aldus de aanvaller van AZ.