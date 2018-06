Angeliño wilde Rekik achterna: ‘Vanaf dat moment volgde ik PSV’

PSV maakte vrijdagmiddag de komst van Angeliño wereldkundig. De Spaanse linksback komt over van Manchester City en zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract in het Philips Stadion. De kampioen van Nederland is geen onbekende club voor Angeliño. Hij speelde vorig seizoen al twee keer met NAC Breda tegen de Eindhovenaren, maar volgde de club al langer.